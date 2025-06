Ospedale di Vaio: doppia donazione del Rotary club di Salsomaggiore per la Pediatria

Un nuovo importante gesto di generosità e attenzione al servizio sanitario pubblico arriva dal Rotary club di Salsomaggiore Terme, che ha effettuato una doppia donazione alla Pediatria dell’ospedale di Vaio, struttura dell’Azienda Usl di Parma.

Si tratta di due dispositivi per la cura dei piccoli pazienti, del valore complessivo di 10mila euro: un ventilatore ad alto flusso, utilizzato per il trattamento del distress respiratorio grave nei bambini e un sistema elettronico per aerosol di ultima generazione, capace di nebulizzare il farmaco in particelle uniformi, rendendolo più efficace nel raggiungere le sedi più profonde dell’albero respiratorio.

“Un supporto concreto e altamente tecnologico che rafforza la capacità di risposta della Pediatria anche in situazioni cliniche delicate, contribuendo a migliorare qualità e sicurezza delle cure” ha affermato Pier Luigi Bacchini, direttore dell’unità operativa di Pediatria dell’ospedale di Vaio.

Il Rotary club da sempre attento ai bisogni del territorio e vicino all’ospedale di Vaio, ha ribadito il valore di questa iniziativa con le parole di Giovanni Pedretti, assistente del Governatore del Distretto 2072 Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino del Rotary club: “Il nostro impegno è rivolto al benessere della comunità, con particolare attenzione ai più fragili. Siamo orgogliosi di poter contribuire, con atti concreti, al miglioramento dell’assistenza sanitaria, specialmente quando si tratta della salute dei bambini.”

“Questa donazione è il frutto dell’impegno dei soci del nostro club, della loro generosità e della volontà comune di trasformare valori in azioni – ha sottolineato il presidente del Rotary club di Salsomaggiore Terme Marco Faelli – Consapevoli che il lavoro svolto dal personale sanitario sia straordinario, il nostro obiettivo è quello di offrire un supporto che possa facilitare, anche in minima parte, questo impegno quotidiano”.

“Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento al Rotary club di Salsomaggiore per questa donazione tanto generosa quanto mirata” hanno dichiarato Silvia Orzi e Francesca Spagnoli, direttrici, rispettivamente, del distretto di Fidenza e del presidio ospedaliero dell’Azienda Usl. “Si tratta di strumenti dedicati, che saranno a disposizione dei professionisti, a beneficio dei piccoli pazienti”.

Alla cerimonia di ringraziamento, erano presenti anche, per l’Azienda Usl Monica Abbatiello, direttrice servizio assistenziale ospedale di Vaio e Franca Guareschi, collaboratore amministrativo; per il Rotary club di Salsomaggiore Terme, il segretario Gianluigi Oretti; il sindaco di Salsomaggiore Terme Luca Musile Tanzi e l’assessore Marco Tedeschi, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Fidenza.