Ospedale di Vaio: il 29 giugno visite guidate per celebrare i vent’anni di attività

Sabato 29 giugno si celebrano i vent’anni di attività dell’ospedale di Vaio. Un anniversario importante, per ricordare due decenni di impegno e innovazione al servizio della comunità grazie ai quali la struttura fidentina dell’Ausl di Parma, oltre a confermarsi come fondamentale punto di riferimento per la sanità provinciale, ha posto le basi per rispondere sempre meglio ai bisogni di salute della popolazione, anche in una prospettiva futura.

Il programma della mattinata aperta a tutti prevede visite guidate ad alcuni servizi dell’ospedale. In particolare, sono proposti quattro percorsi.

Per il dipartimento Chirurgico un unico gruppo con partenza alle ore 9.50, sarà accompagnato a visitare la camera iperbarica, la gastroenterologia, con l’attività di screening e chirurgia, la pediatria, il centro di Procreazione medicalmente assistita, l’otorinolaringoiatria e l’endoscopia urologica.

Per il dipartimento Medico, ci sarà la possibilità di visitare la cardiologia, gli ambulatori di area medica e di area neurologica, con tre gruppi che partiranno alle ore 9.50, 10 e 10.10.

Visita guidata anche al comparto operatorio di Ortopedia, nella sala operatoria dove è in uso il robot Mako per la chirurgia protesica, con partenza alle ore 9.50, 10, 10.10 e 10.20 (i partecipanti a questi gruppi, saranno vestiti con dispositivi di protezione individuale monouso).

Infine, per il dipartimento Emergenza-urgenza è organizzata una visita al mezzo di soccorso avanzato ambulanza “Bravo 4” con inizio alle ore 9.50, 10, 10.10 e 10.20.

I punti di ritrovo per le visite sono evidenziati con appositi cartelli, nelle sale d’attesa attigue alla portineria dell’ospedale. Saranno i volontari del Punto di Comunità e del Comitato Consultivo Misto di Fidenza ad accompagnare i cittadini all’interno dei reparti, insieme al personale sanitario.

Per tutta la mattina sono allestiti banchetti informativi delle associazioni di volontariato lungo il tunnel che porta all’ingresso principale dell’ospedale: occasione per conoscere più da vicino le associazioni del territorio e il loro impegno.

Alle ore 11 in aula A ci sarà l’incontro con i professionisti “di ieri e di oggi”, alla presenza della Direzione aziendale e delle autorità tra cui i sindaci di Fidenza, Salsomaggiore e dei Comuni del Distretto oltre al presidente della Provincia di Parma. Una sessantina tra medici e coordinatori infermieristici e il presidente di Fondazione Cariparma Franco Magnani riceveranno una pergamena, quale attestato di benemerenza per il contributo alla crescita dell’Ospedale in questi primi 20 anni. La cerimonia è accompagnata dalle note della violinista Monica Zaccaria.