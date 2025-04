Ospedale di Vaio lavori per rifare il look alle facciate e migliorare l’accessibilità

Sono cominciati a inizio marzo i lavori di manutenzione esterna dell’ospedale di Vaio. Si tratta di una serie di interventi per rifare il look alle facciate e migliorare l’accessibilità degli ingressi, con una durata prevista di circa 6 mesi.

L’intervento complessivo messo in atto dall’Azienda Usl prevede spicconatura, intonaco e tinteggio finale dei muri esterni, la creazione di un nuovo accesso per l’hospice e la sostituzione degli autobloccanti della pavimentazione d’ingresso (lavoro quest’ultimo già terminato).

Per proseguire con gli interventi, da questa settimana alcuni posti auto del parcheggio antistante l’entrata del CAU e del Pronto soccorso sono indisponibili, mentre gli stalli dedicati alle persone con disabilità rimangono tutti utilizzabili, ma spostati nelle immediate vicinanze.

“Quelli in corso di esecuzione, sono lavori necessari a migliorare l’accessibilità ai servizi oltre che ad eseguire la necessaria manutenzione di una struttura così importante, che ospita ospedale e numerosi ambulatori – spiega Silvia Orzi, direttore del distretto di Fidenza dell’Azienda Usl di Parma – I lavori sono stati organizzati per contenere possibili disagi: ringrazio fin da ora i cittadini nostri utenti per la comprensione e la collaborazione”.