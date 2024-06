Ospedale Vaio, prevenzione al femminile: il 19 giugno infopoint in diabetologia e al centro disturbi cognitivi

L’Azienda Usl di Parma aderisce all’open day dedicato alla prevenzione al femminile, promosso da Fondazione Onda – ospedali Bollini rosa.

Il 19 giugno, i professionisti dell’unità operativa di Neurologia e della Diabetologia sono a disposizione delle donne per offrire ogni utile informazione sull’importanza della prevenzione, con infopoint dedicati.

L’appuntamento è per mercoledì 19 giugno dalle 10 alle 14 al centro Disturbi cognitivi in via don Tincati n. 2 a Vaio (Fidenza) e dalle 10 alle 12, all’ambulatorio di diabetologia al primo piano del corpo M dell’ospedale di Vaio.