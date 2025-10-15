Ospedale di Vaio: Vittorio Ferrarini dona suoi dipinti al Pronto soccorso

L’arte di Vittorio Ferrarini arriva all’ospedale di Vaio. Grazie alla generosità dell’autore, cinque suoi quadri vanno ad abbellire gli spazi comuni – corridoi e sale d’attesa – dell’unità operativa di Medicina d’urgenza e Pronto soccorso.

È la prima volta che il signor Ferrarini contribuisce con una donazione artistica all’ospedale fidentino, ma la sua attenzione verso la sanità parmense è nota: tra altre strutture, sono oltre 70 i quadri donati negli anni all’ospedale Maggiore di Parma. Il gesto di oggi conferma il suo impegno nel portare la bellezza dell’arte all’interno dei luoghi di cura.

Il tratto caratteristico dell’autore e i colori dai toni decisi si ritrovano nelle cinque opere donate, realizzate negli anni 2008, 2014 e 2016: “Il deserto”, ”Notte sul campo di grano”, “Graffiti in caverna”, “Il bisonte ferito” e “Islanda”.

“Desidero ringraziare il signor Ferrarini per questo nuovo gesto generoso e di grande sensibilità” ha dichiarato Anselmo Campagna, commissario straordinario dell’Azienda Usl e Direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. “Le opere impreziosiscono le nostre strutture e contribuiscono a rendere gli spazi vissuti da operatori sanitari e cittadini più belli e accoglienti”.

“Questi quadri non solo arricchiscono i nostri spazi, ma portano con sé un messaggio di attenzione e vicinanza che tutti abbiamo profondamente apprezzato, un segno che conferma l’importanza della collaborazione tra la struttura sanitaria e la comunità che la circonda” ha aggiunto Roberto Fiorini, direttore dell’unità operativa di Medicina d’urgenza e Pronto soccorso.

“Con questa donazione intendo portare colore sulle bianche pareti dei luoghi di cura – ha sottolineato Vittorio Ferrarini – perché credo che l’arte possa avere un ruolo nel creare un’atmosfera più calda, più umana, anche nei momenti difficili. Sapere che le mie opere possono accompagnare pazienti e operatori in questi percorsi, per me è una grande soddisfazione”.

Alla cerimonia di ringraziamento hanno partecipato con Anselmo Campagna, i professionisti dell’Azienda Usl, Roberto Fiorini, Silvia Orzi (direttore distretto di Fidenza), Francesca Spagnoli (direttore ff Presidio ospedaliero), Andrea Gualerzi (direttore amministrativo distretto di Fidenza e ospedale di Vaio), Monia Ferrari (coordinamento professioni sanitarie ospedale di Vaio), Alessandra Busani (coordinatrice personale infermieristico Medicina d’Urgenza), Franca Guareschi (collaboratore amministrativo); con Vittorio Ferrarini, Marco Mazzoni (Parma Palatina); gli amministratori: Anna Volpicelli (assessore al Welfare Comune di Salsomaggiore) e Vincenzo Bernazzoli (assessore al Welfare Comune di Fidenza).