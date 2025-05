Ospedale Maggiore, riconoscimento europeo per la cura di tumori ovarici ed endometriali

La struttura complessa di Ginecologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, diretta da Roberto Berretta, ha ottenuto il prestigioso accreditamento della European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) come Centro di riferimento europeo per il trattamento dei tumori dell’ovaio e dell’endometrio.

Questo importante riconoscimento attesta l’elevato livello di competenza clinica, organizzativa e scientifica della struttura, che entra così a far parte di un gruppo ristretto di eccellenze a livello nazionale: in Italia, infatti, solo sei centri possono vantare il doppio accreditamento ESGO per il trattamento di entrambi i tumori ginecologici.

“Si tratta di un risultato che testimonia la qualità del lavoro svolto quotidianamente dal nostro team – ha dichiarato il prof. Berretta –. Un ringraziamento va ai colleghi e a tutto il personale sanitario e amministrativo che ha reso possibile questo traguardo, attraverso un impegno costante, competenze multidisciplinari e attenzione ai bisogni delle pazienti”.

L’accreditamento ESGO rappresenta una garanzia in più per le pazienti non solo di ricevere cure di alto livello, ma anche beneficiare di un approccio personalizzato, dove ogni aspetto del trattamento è pianificato e gestito da un team di specialisti esperti. Questo garantisce un percorso di cura più sicuro, efficace e orientato alla qualità della vita della paziente, con tecnologie all’avanguardia, diagnosi tempestive e un supporto continuo umano e professionale in ogni fase del trattamento.

L’ottenimento del doppio accreditamento ESGO rappresenta un risultato corale, frutto della collaborazione tra ginecologi oncologi, anestesisti, radiologi, anatomopatologi, oncologi medici, infermieri e personale amministrativo. L’intera Azienda Ospedaliero-Universitaria si conferma così un punto di riferimento per la ginecologia oncologica, a beneficio di tutta la comunità.

Cosa significa l’accreditamento ESGO?

L’ESGO è l’organizzazione europea di riferimento per la ginecologia oncologica, e il suo accreditamento viene concesso solo ai centri che rispettano criteri molto stringenti di qualità e sicurezza nel trattamento delle pazienti affette da tumori ginecologici. Tra i requisiti richiesti figurano:

la presenza di un team multidisciplinare altamente specializzato;

l’adozione di protocolli clinici avanzati e aggiornati secondo le più recenti evidenze scientifiche;

un’elevata esperienza chirurgica nella gestione dei casi complessi;

la capacità di valutare e monitorare costantemente gli esiti clinici delle terapie;

la partecipazione a progetti di ricerca e studi clinici a livello nazionale e internazionale.

L’accreditamento ESGO non è solo un sigillo di qualità, ma rappresenta anche un impegno continuo verso il miglioramento delle cure e la centralità della paziente.