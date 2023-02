Osservatorio Stadio Parma: “La famiglia Krause sta vendendo il proprio core business in USA?”

L’agenzia di stampa Reuters (14/2/2023) riporta che Krause sta valutando di vendere la società Kum & Go, che rappresenta il core business del gruppo Krause, fondata oltre 60 anni fa dal nonno.

Sempre secondo la più grande agenzia di stampa mondiale, Krause sta lavorando con la banca d’affari JPMorgan (società da cui proviene l’israeliano Itay Haim Levinsky, membro del C.d.A. di Krause Group Italia, ex Gruppo Gentile, e di Parma Calcio 1913) per valutare la vendita di Kum & Go onde evitare una onerosa ricapitalizzazione. Il settore USA dei market, dopo una lunga fase di crescita, sta attraversando un periodo di difficoltà per cui è necessario recuperare efficienza per rimanere sul mercato.

Nel riprendere la notizia, il principale quotidiano dell’Iowa, il Des Moines Register, ha indicato che nel corso degli anni il gruppo Krause si è sempre più spostato verso il business speculativo immobiliare e prevede che gli eventuali proventi della vendita di Kum & Go verrebbero investiti in tale settore. Siamo sicuri che alle Amministrazioni comunali di Parma e Collecchio e relativi contribuenti convenga partecipare a questa scommessa immobiliare?

In attesa di risposte dalle Giunte e dai Consigli comunali di Parma e Collecchio, chiediamo che si informino se le notizie avute a mezzo stampa internazionale siano confermate o meno dal soggetto proponente il progetto immobiliare del nuovo stadio Tardini e del progetto di ampliamento del centro sportivo di Collecchio in seguito al recente acquisto di 320.000 metri quadri di terreno nell’area rurale circostante all’insediamento.

Considerando che per garantire la continuità aziendale della società Parma Calcio 1913 e scongiurare l’ennesimo fallimento è necessaria e urgente un’ulteriore ricapitalizzazione del club per oltre € 100 milioni, non è il caso che le rispettive Amministrazioni comunali di Parma e Collecchio verifichino l’attendibilità di quanto riportato da Reuters e Des Moines Register e ne discutano in sede di Giunta e di Consiglio comunale?

Osservatorio Stadio Parma

