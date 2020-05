Ostellari è il nuovo commissario della Lega in Emilia, gli auguri di Cavandoli e Campari

Il senatore Andrea Ostellari è il nuovo commissario della Lega in Emilia. Classe 1974, avvocato, si è laureato all’Università di Parma. Ha guidato la segreteria provinciale della Lega di Padova e attualmente è presidente della Commissione Giustizia del Senato. Succede al deputato Gianluca Vinci.

“Andrea Ostellari è una persona seria e preparata, siamo certi farà un ottimo lavoro. Ringraziamo di cuore Gianluca Vinci per il lavoro svolto. Tutti insieme lavoreremo per i nostri territori e per dare al Paese quanto prima un governo capace di sostenere famiglie, imprese e lavoratori”, dicono i parlamentari parmigiani Laura Cavandoli e Maurizio Campari.