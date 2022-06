Ostellari (Lega): “A Parma qualcuno ha giocato per sé”. Aimi (FI): “Ha vinto un sistema di potere collaudato”

“Il centrodestra per vincere non deve pavoneggiarsi o inseguire affermazioni particolari. Il Paese ha bisogno di una coalizione che parli con una sola voce e che marci unita. Purtroppo anche a Parma e a Piacenza qualcuno ha preferito giocare solo per sé. Con un candidato di disturbo al primo turno da una parte, rifiutando di stringere accordi con altre forze, come chiedeva la Lega, dall’altra. Il risultato? Molti dei nostri elettori non sono andati a votare, come dimostrano i dati sull’astensionismo”.

Così il senatore leghista, Andrea Ostellari, commissario Lega Emilia per Salvini premier.

“A Parma vince un sistema di potere collaudato a livello regionale che ha avuto evidente e solida capacità attrattiva. Il centrodestra paga un prezzo alto alla divisione iniziale e all’astensione. Rimane il fatto che il risultato di Pietro Vignali è un punto di partenza importante per la ricostruzione di un’area alternativa alle sinistre. Infine dispiacciono i toni e la strumentalizzazione operata in campagna elettorale della Sua dolorosa vicenda processuale che ha finito per mettere in secondo piano il confronto tra due progetti di città. Pietro sarà anche stato sconfitto dalle urne, ma è certamente il vincitore per garbo, signorilità, capacità di analisi e progettualità complessivo per la ricostruzione di Parma. Per il centrodestra inizia un percorso di rinnovata opposizione che sarà serio, costruttivo ma senza sconti.”

Così il Sen. Enrico Aimi Coordinatore Regionale di Forza Italia.



