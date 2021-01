Ostellari (Lega): “Il vicesindaco di Parma in preda ad allucinazioni su Svoltare”. Alberini: “Da Bosi parole inconcepibili”

“Il vicesindaco di Parma è preda di allucinazioni, quando accusa la Lega di avere finanziato la Cooperativa “Svoltare”, al centro di un’inchiesta della Magistratura (LEGGI). I bandi per la gestione di migranti vengono scritti e indetti dalle Prefetture. Quando siamo stati al Governo, abbiamo ridotto i fondi per circa 1,7 miliardi, rispetto alle precedenti gestioni. Neanche un bambino può pensare che Salvini e la Lega abbiano favorito il business dell’accoglienza. Se lo crede il vicesindaco di una città importante come Parma, c’è un problema grave. Da più di due anni, in consiglio comunale, chiediamo chiarezza. Ora la esigono la Guardia di Finanza e la Magistratura. Invece di prendere in giro se stessa, sostenendo tesi assurde, l’Amministrazione Pizzarotti faccia luce sui rapporti con Strozzi”.

Lo dichiara il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della commissione giustizia a Palazzo Madama.

“Il vicesindaco Bosi non scarichi le responsabilità su altri. Assurdo sostenere che la Lega sia in qualche modo coinvolta con gli affidamenti alla Cooperativa/Onlus “Svoltare” piuttosto s’informi sull’iter di affidamento dei bandi per la gestione di migranti che vengono scritti ed indetti dalle singole Prefetture. Quando la Lega è stata al governo, prima con il decreto sicurezza 1 e poi con un decreto del ministro ha rivisto le modalità dei bandi e delle forniture dei servizi razionalizzando i costi e ottimizzando i servizi, tagliando circa 1,7 miliardi rispetto alle Precedenti gestioni che cubavano 2,2 miliardi.

Per questo puntare il dito contro a Salvini è inconcepibile. Se il nostro vicesindaco sostiene che la Lega abbia favorito il business dell’accoglienza siamo di fronte a un serio problema. Dal 2018, in consiglio comunale, chiediamo spiegazioni. Ora basta nascondersi: Pizzarotti e la sua amministrazione facciano chiarezza alla cittadinanza e rispondano alle domande che la Lega sta formulando da diverso tempo”.

Lo dichiara Sabrina Alberini, referente provinciale di Parma Lega Emilia.