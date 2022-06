Ostellari (Lega): “La maggioranza dei parmigiani vuole discontinuità”

“La maggioranza assoluta dei parmigiani, pur con sensibilità diverse, ha espresso il suo desiderio di discontinuità. C’è una grande voglia di cambiamento che può essere intercettata al secondo turno. Noi faremo la nostra parte per aiutare Pietro Vignali a raccogliere questo malcontento e a trasformarlo in un progetto positivo per la città.

Il dato di Parma, come quello di molte altre città, conferma che il centrodestra, dove è unito, vince o va al ballottaggio da protagonista. Le corse in solitaria non portano bene e hanno l’unico risultato di favorire la sinistra. La Lega a Parma ha fatto una scelta di responsabilità, mettendo davanti il bene della città all’interesse di partito. Noi abbiamo corso e continueremo a correre per rinnovare l’amministrazione e dare ai parmigiani un sindaco credibile, preparato e libero da condizionamenti esterni.”

E’ quanto ha dichiarato il commissario di Lega Emilia, Sen. Andrea Ostellari