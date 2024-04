Osterie di una volta: passeggiata narrativa in Oltretorrente

“Osterie di una volta, in Oltretorrente” è una passeggiata narrativa proposta dal giornalista e scrittore Francesco Dradi per l’associazione Cronache del Novecento. L’iniziativa vede un doppio appuntamento: sabato 6 e domenica 7 aprile. Il ritrovo, in entrambi i giorni, è alle ore 16 in via La Spezia 1, la durata prevista è di due ore, con termine al circolo degli Amici Artigiani, la famosa “Oca morta”, in via Costituente.

“Le osterie erano luoghi di vita popolare, non solo punti di ritrovo conviviale per un bicchiere di vino, anzi uno “scudleìn” e un piatto di minestra o di trippa. – dice Francesco Dradi nel presentare la passeggiata – Hanno significato molto nella micro-storia, come fossero dei porti sicuri per tante persone. La loro fine è cominciata con la diffusione della televisione nelle case. Oggi qualcosa resiste e si rinnova in alcuni bar, nei circoli e nelle nuove osterie. La passeggiata inizierà appena fuori barriera Bixio, ricordando la contrapposizione tra due locali che portavano gli “stranòm” di “Vaticano” e “Cremlino”.

Il percorso si snoderà in Oltretorrente, ascolteremo le testimonianze delle eredi del bar Tramvie e dell’osteria della Campanara. Poi tratteggeremo il ricordo di Bruno Lucchini, il mitico “Sordo” con le sue famose polpette e continuando la camminata vedremo dove sorgevano i locali in cui avvennero le congiure risorgimentali e gli arresti di partigiani. Un racconto che non sarà solo agiografico: il lato oscuro delle osterie era l’alcolismo, che colpiva la popolazione fin dalla tenera età”.

La passeggiata si concluderà con un bicchiere in compagnia presso il circolo Amici Artigiani. Per info e iscrizioni: cronache900parma@gmail.com