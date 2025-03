Otto marzo: le iniziative del Comune di Montechiarugolo

Verso l’8 marzo: le iniziative dell’Amministrazione comunale di Montechiarugolo

Videointerviste, presentazione del volume “Maria Luisa d’Asburgo” e corso di autodifesa

Intorno all’appuntamento simbolico della Giornata internazionale della donna e così fino a maggio, il Comune di Montechiarugolo ha in programma una serie di iniziative rivolte a tutta la Cittadinanza, che non limitino l’attenzione verso le tematiche dei diritti delle donne ad una sola giornata, in modo da creare il numero maggiore di opportunità per aumentare la conoscenza, sensibilizzando ed educando soprattutto le giovanissime generazioni.

Sabato 8 marzo: on line sul canale youtube del Comune (raggiungibile anche dalla homepage del sito Istituzionale), in continuità con il progetto “Donne di Montechiarugolo” – proposto tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023 – sarà visibile un video con nuove interviste inedite, in cui le protagoniste, attraverso il loro contributo personale, proporranno una riflessione sul ruolo della donna nelle nostre società contemporanee.

Venerdì 14 marzo: alle ore 18:30 presso la sede della biblioteca comunale di Via Montepelato Nord n. 3/C a Monticelli Terme, presentazione del libro MARIA LUIGIA D’ASBURGO. UNA DONNA CONTEMPORANEA di e con Tiziana Tridente. Modera Lorenzo Bizzi. Letture a cura di Maria A. De Santis e Tiziana Vallara. Intrattenimento musicale a cura della Folk Band “Tullio Candian” di Montechiarugolo.

Dal 7 maggio: Corso di Autodifesa. Per il quarto anno consecutivo, tre lezioni per apprendere le principali tecniche di autodifesa personale e antiaggressione, aperto a tutti, tenute dal maestro Marco Guareschi, cintura nera IV DAN, e dal Tenente Franco Lococo, istruttore militare di difesa personale, realizzate in collaborazione con il Circolo Arci Il Rugantino. Gli incontri si svolgeranno il 7, il 14 e il 21 maggio, dalle ore 18:00 alle ore 19:30, presso la Sala Amoretti di Basilicanova (Pr), via G.Falcone n. 2. Al termine del Corso di Autodifesa verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione. Lezioni gratuite previo tesseramento Arci di 15,00 euro (solo in caso di nuova iscrizione). Per info e prenotazioni: 0521/682000 (Circolo Arci Il Rugantino).

“A Montechiarugolo festeggiamo l’8 marzo tutto l’anno con numerose iniziative per sensibilizzare sia sul tema della violenza che sull’inviolabilità dei nostri diritti. Ogni otto marzo è un’occasione che si rinnova, soprattutto per tutte le donne, per proseguire una battaglia di emancipazione, che è iniziata più di un secolo fa, ma che deve ancora essere portata a termine.” Francesca Tonelli, Vice Sindaco con delega alle Pari Opportunità.