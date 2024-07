Over Summer, opportunità ricreative e di socializzazione per ragazze e ragazzi adolescenti con disabilità

Continuano anche quest’estate le opportunità ricreative e di socializzazione per ragazze e ragazzi adolescenti con disabilità che ASP Parma gestisce attraverso una convenzione con il Comune di Parma.

Sono 3 le sedi in cui i 45 giovani iscritti complessivamente al progetto, fino al 6 settembre, frequentano i centri, coordinati da educatori del servizio inclusione scolastica e da volontari del servizio civile: “La casa nel bosco” nel parco di Marano; “Villa Ester”, la casa del quartiere Oltretorrente, e la sede di Legambiente del parco Bizzozero.

Le settimane di frequentazione sono scelte dalle famiglie che possono accedere al contributo regionale previsto per la conciliazione vita/lavoro.

“Si tratta di una progettualità significativa che rientra nel Patto Sociale per Parma e che il Comune e Asp portano avanti con convinzione in un’ottica di città sempre più inclusiva – sottolinea l’assessore alle Politiche sociali Ettore Brianti – In estate soprattutto, offrire delle valide alternative per trascorrere la giornata insieme, facendo tante attività stimolanti e divertenti, rappresenta un’occasione importante di crescita e svago per le ragazze e i ragazzi partecipanti e un valido sostegno per le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita”.

A ogni gruppo di ragazze e ragazzi ogni settimana vengono proposte un ventaglio di opportunità, selezionate poi in base alle loro preferenze: giornate in piscina a Moletolo, attività musicali con l’Associazione Cem Lira, artistiche con Artetipi Aps, sportive e di giocoleria con le Associazioni Go All e Circolarmente.

Insieme a queste attività vengono proposte esperienze di esplorazione del territorio e gite fuori porta.

Nella giornata di mercoledì 10 luglio, a esempio, 7 partecipanti del Centro Estivo di Villa Ester hanno fatto una gita a Levanto in treno: una escursione trascorsa serenamente tra chiacchiere durante il viaggio, bagni, giochi in spiaggia e una merenda di tradizionale focaccia ligure.

I/le partecipanti si sono divertite/i, mostrando di saper gestire anche quei piccoli inconvenienti che un viaggio in treno ogni tanto può comportare.

Ricco il programma di uscite e gite anche per altri gruppi: tra quelle già fatte, i Laghi di Cronovilla, Lagastrello, Grazzano Visconti, tra quelle in programma per il prossimo periodo ci sono uscite al minigolf di Salsomaggiore in treno, al Planetario di Modena, alla sede di Barilla, a Votigno dai Tibetani, almeno un paio di visite in un maneggio e l’arrampicata allo Stone Temple.

Ogni attività è pensata, non solo per intrattenere e divertire, ma anche per aumentare le competenze sociali delle ragazze e dei ragazzi in contesti naturali e inclusivi.