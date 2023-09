“P/Atto di comunità”: al via la 13ª edizione della rassegna “La salute della salute mentale”

Sedici appuntamenti tra incontri ed eventi formativi, nove manifestazioni culturali, quattro mesi di iniziative: sono alcuni numeri della rassegna “La salute della salute mentale”, che quest’anno giunge alla tredicesima edizione. Organizzata dal dipartimento assistenziale integrato Salute mentale-Dipendenze patologiche (DaiSm-Dp) dell’Ausl di Parma l’edizione 2023 ha come titolo “P/Atto di comunità”. Filo conduttore della rassegna è il contrasto alla “sindemia”, che è la compresenza di più crisi, come quella sanitaria, ambientale, economica e dei valori della pace. Una situazione che aumenta il rischio di malattie – cardiovascolari, diabete, obesità, tumori, disturbi mentali e dipendenze – e può produrre comportamenti devianti, aggressivi e antisociali, oltre a provocare abbandono scolastico, disoccupazione e povertà.

“Dalla consapevolezza di questo particolare momento storico – ha commentato Pietro Pellegrini, direttore del DaiSm-Dp e sub-commissario sanitario dell’Ausl – deriva la necessità di comprendere come rinnovare il patto sociale in ogni comunità nella convinzione che ogni persona possa fare qualcosa per la salute propria e dell’altro. Affinché la casa possa essere il primo luogo di vita e di cura – sottolinea Pellegrini – servono atti e patti di comunità. Con gli eventi della rassegna intendiamo approfondire il tema del welfare di comunità e aprire una riflessione sulle modalità attraverso cui una pluralità di soggetti si unisce per costruire culture, reti ed ecosistemi in grado di mettere in campo azioni ad ampio raggio che guardano alle persone e ai territori nella loro complessità”.

Il primo appuntamento della rassegna è per venerdì 8 settembre, con il convegno online dalle 14.30 alle 17.30 dal titolo “Condotte parasuicidiarie nella popolazione detentiva: motivazioni, significato e trattamento” a cura di Giuseppina Paulillo, direttore UOC Residenze psichiatriche e Psicopatologia forense dell’Ausl di Parma.

Con gli interventi – fra altri – di Roberto Cavalieri e Veronica Valenti, rispettivamente, garante regionale e garante comunale delle persone sottoposte a misure limitative o restrittive della libertà personale, il seminario promuove il confronto, lo sviluppo di collaborazioni e l’implementazione della formazione volta a prevenire condotte lesive, con l’obiettivo di rendere il carcere un luogo più sicuro e orientato al benessere psicologico.

Anche quest’anno, nell’ambito della rassegna, sono previste iniziative di sensibilizzazione organizzate in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale, che si celebra il 10 ottobre.

Il programma completo con tutti gli incontri e le manifestazioni culturali, che si concluderanno il prossimo 15 dicembre, è disponibile sul sito www.ausl.pr.it. Per informazioni sugli eventi formativi è possibile contattare l’Ufficio formazione del DaiSm-Dp al numero 0521/396627.