P-day speciale per la Vigilia di Natale e weekend a mezzi pubblici liberi

Libertà di muoversi in tutta la città nel prossimo weekend: sabato 23 e domenica 24 dicembre gli autobus urbani di Parma saranno gratuiti.

Un’iniziativa speciale legata ai P-days a favore di una mobilità sostenibile per gli spostamenti legati alle Festività.

“Abbiamo deciso di rendere completamente gratuiti tutti i mezzi di trasporto pubblico perché crediamo che sia un modo giusto e sostenibile per potersi muovere ovunque in piena libertà in giornate che normalmente vedono un’altissima congestione del traffico” afferma il sindaco Michele Guerra.

“Grazie alla collaborazione tra TEP e Comune di Parma – sottolinea l’assessore alla Transizione Ecologica e alla Mobilità Gianluca Borghi – nei P-Days che precedono il Natale 2023 sperimenteremo un servizio di trasporto pubblico a misura di Feste, ambiente e famiglie”.