P-Days: posticipate la chiusura e la riapertura al traffico ogni sabato di luglio e agosto

A partire da sabato 5 luglio, durante i P-Days dei mesi di luglio e agosto, nelle giornate di sabato la chiusura al traffico del centro storico sarà posticipata alle 20 e l’orario di fine delle limitazioni sarà alle 24. Per le giornate di domenica rimane invariato l’orario di limitazione al traffico, dalle 9 alle 20.

La decisione, di carattere temporaneo, è stata assunta in accordo con le associazioni di categoria del commercio in concomitanza con il periodo dei saldi estivi, con l’obiettivo di favorire l’accessibilità al centro cittadino e sostenere le attività economiche locali.



Il divieto di circolazione, con esclusione di autobus e taxi, sarà in vigore lungo strada Mazzini, dall’intersezione con strada Garibaldi (esclusa), in piazza Garibaldi e lungo strada della Repubblica, da piazza Garibaldi fino all’intersezione con strada XXII Luglio (esclusa).



Resterà sempre consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza, ai veicoli per il trasporto di persone con disabilità residenti nei tratti interessati (e, per comprovate necessità, a quelli non residenti), e ai residenti con passo carraio interno al perimetro pedonalizzato.



I P-Days sono un’iniziativa pensata per valorizzare il centro storico di Parma, promuovendo mobilità sostenibile, vivibilità urbana e partecipazione a iniziative culturali e commerciali in un contesto privo di traffico veicolare.