Paga diverse consumazioni in un bar dell’Oltretorrente con una carta di credito rubata: denunciato 61enne

E stato seduto tutto il pomeriggio in un bar dell’Oltretorrente a consumare costosi coktails che ha pagato con una carta di credito rubata ad una 37enne.

I Carabinieri di Parma Centro, hanno denunciato in stato di libertà una 61enne italiano perché ritenuto responsabile del reato di indebito utilizzo di carte di credito.

Alcuni giorni fa, una 37enne, residente in provincia di Parma si è recata presso la Stazione Carabinieri di Strada Garibaldi, per denunciare il furto e l’utilizzo da parte di ignoti, della sua carta di credito con la quale erano stati effettuati alcuni pagamenti del valore di circa 80 euro Euro avvenuti all’interno di vari esercizi commerciali ivi compreso un bar dell’Oltretorrente.

La donna dopo essere rientrata a casa, intorno alle 18.30 si è accorta che dalla sua borsa era sparito il portafogli contenente fra le varie tessere e documenti anche la carta di credito prepagata.

Dall’estratto conto, sono comparse tutta una serie di operazioni che la donna non aveva assolutamente fatto in quanto era rimasta al lavoro per tutto il pomeriggio.

Ma la 37enne non si è persa d’animo ed ha cominciato ad analizzare la documentazione al fine di individuare i luoghi dove erano stati spesi i suoi soldi.

Con un po’ di pazienza è riuscita a stabilire che il maggior numero di transazioni erano avvenute nel pomeriggio stesso del furto all’interno di un locale dell’Oltretorrente.

Fiera delle informazioni acquisite si è recata di gran carriera alla Caserma dei Carabinieri di Parma Centro dove oltre a formalizzare la denuncia ha riversato ai militari tutto ciò di cui era venuta a conoscenza.

I militari hanno quindi acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato presso il locale indicato dalla donna, che analizzate hanno evidenziato la presenza di un possibile sospetto, immortalato mentre consumava i suoi kocktails.

Dalle informazioni rese da alcuni testimoni, sono emersi utili elementi investigativi utili all’identificazione dell’uomo, che supportati da indagini tecniche hanno permesso di dare un nome ed un cognome all’autore del reato.

Al termine degli accertamenti il 61enne italiano non residente a Parma, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, poiché ritenuto responsabile del reato di indebito utilizzo di carta di credito.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma