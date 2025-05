Paganini Guitar Festival 2025: “Elogio de la danza”

Concerti con stelle mondiali della chitarra, maratone musicali, conferenze, masterclass, mostre di liuteria, concorso internazionale e per giovani promesse, compongono il fitto programma del fine settimana della XXV edizione del Paganini Guitar Festival, realizzato da Società dei Concerti con la direzione artistica di Giampaolo Bandini.

Venerdì 30 maggio alle ore 18.30, alla Casa della Musica, Marcin Dylla, interprete tra i più acclamati al mondo, si esibirà in Romantico (musiche di Piazzolla, Manen, Rodrigo, Sánchez-Verdú), seguito alle ore 20.30 dal concerto pirotecnico Ai confini del Nuovo Mondo con la chitarra di Jorge Caballero e alle ore 22.30, alla Casa del Suono, dal primo dei Concerti Sensoriali, La Muerte del Angel di Paolo Besson, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Parma.

Sabato 31 maggio alle ore 18.30 alla Casa della Musica l’argentino Máximo Diego Pujol, artista in residenza al Festival, nel concerto Tristango proporrà un viaggio affascinante tra le sue composizioni. Grande attesa alle ore 20.30 al Teatro Regio per Alma Brasileira con il Duo Sérgio e Odair Assad, leggende viventi della chitarra classica, che in questo tour europeo festeggiano i 60 anni di carriera (musiche di Piazzolla, Assad, Gismonti, Villa-Lobos, Gnattali).

Alla Casa del Suono, alle ore 22.30, nel Concerto Sensoriale Tango Suite si esibiranno le chitarre dell’Obsequio Duo su musiche di Piazzolla, Debussy, De Falla. Un atto d’amore per la musica è la Maratona Vexations al Borgo Santa Brigida 5/a: 20 ore di maratona musicale, con inizio alle 1 di mattina, con l’esecuzione del celebre brano Vexations di Erik Satie in una versione inedita per chitarra eseguita da tutti gli artisti presenti al Festival.

Domenica 1 giugno alle ore 12 alla Casa della Musica il cubano Marco Tamayo si esibirà in Gran Solo (musiche di Barrios, Paganini, Bach, Sor e Grieg), seguito alle ore 15.30, al Santuario di San Francesco del Prato, dal concerto La Ciudad de las Mil Cuerdas della Paganini Youth Guitar Orchestra, 80 ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia, diretta da Vito Nicola Paradiso, con special guest Máximo Diego Pujol e i solisti Tuscan Guitar Duo (musiche di Paganini, Pujol, Paradiso, Piazzolla). Gran finale alle ore 17.30 alla Casa della Musica con la strepitosa Gäelle Solal e il Duo Siqueira-Lima, in uno dei suoi rarissimi concerti italiani, nel doppio concerto Retrato do Brasil.