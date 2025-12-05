PalaCiti torna a splendere: rinnovati sport, sicurezza e spazi per la comunità

Il PalaCiti, cuore dello sport parmense, ha riaperto le sue porte dopo un’importante riqualificazione da 2,75 milioni di euro, finanziata in gran parte con fondi Pnrr e completata con risorse nazionali Foi.

Il progetto, iniziato a febbraio 2024 e realizzato da Parma Infrastrutture, ha reso la palestra più sicura, accessibile e sostenibile. I lavori hanno riguardato il rifacimento della copertura, la nuova pavimentazione di gioco, il restyling di spogliatoi e magazzini, l’illuminazione a norma per eventi televisivi e la creazione di un nuovo bar e di una palestrina. Inoltre, la distribuzione degli spazi è stata ridefinita per accogliere anche il wheelchair basket, promuovendo l’inclusione sportiva.

All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Michele Guerra, gli assessori Francesco De Vanna e Marco Bosi, il presidente Fip Emilia Romagna Antonio Galli e le società sportive locali. La cerimonia è stata accompagnata da una partita di basket maschile U17 Gold tra Parma Basket Project e Magik Parma.

“Restituiamo alla città uno spazio moderno, sicuro e accogliente, pensato per diventare un punto di riferimento per il quartiere e per tutti gli sportivi”, ha commentato il sindaco Guerra. L’assessore De Vanna ha sottolineato i miglioramenti in termini di sicurezza sismica e comfort, mentre l’Assessore Bosi ha evidenziato la pavimentazione di ultima generazione e la funzionalità per competizioni federali.

Il PalaCiti rappresenta la quinta tappa del percorso “Parma che cambia – Tour”, iniziativa del Comune per mostrare alla cittadinanza i nuovi spazi riqualificati, veri e propri motori di comunità e aggregazione.

Il progetto

L’obiettivo principale del progetto è stato aumentare la sicurezza sismica dell’edificio. Per farlo, è stata resa più rigida la struttura del tetto grazie all’inserimento di nuovi elementi che ne migliorano stabilità e resistenza (i “controventi”) e sono state realizzate nuove strutture verticali interne, in sostituzione di alcune pareti in muratura, per aiutare l’edificio a sopportare meglio le sollecitazioni sismiche. Il pacchetto di copertura è stato integralmente rifatto per garantire un adeguato isolamento termico e migliorare la performance acustica della palestra interna ed è stata posata una nuova pavimentazione ad alte prestazioni.

Sono stati ridefiniti gli spazi al piano terra, tenendo conto delle esigenze determinate dall’uso del complesso sportivo. Gli interventi hanno comportato il completo rifacimento delle finiture degli spogliatoi, comprendente pavimenti, rivestimenti e controsoffitti, la sistemazione degli intonaci mediante nuova rasatura e tinteggiatura, la sostituzione di tutti i sanitari, delle porte e degli infissi con nuovi serramenti in alluminio. Al piano primo sono state demolite le pareti divisorie esistenti e ricostruite con nuove pareti in cartongesso, al fine di modificare la distribuzione planimetrica, ampliare la palestra e realizzare un bar nella zona centrale.

Gli impianti elettrici sono stati completamente rinnovati: è stato realizzato un nuovo impianto di illuminazione del campo da gioco, dimensionato per riprese televisive secondo le prescrizioni Coni, oltre a un nuovo impianto di illuminazione per locali di servizio, vie di fuga e corridoi, e a un impianto di diffusione sonora.