Palazzo del Governatore, “I giovani parlano ai giovani di prevenzione oncologica”

È in programma domani, mercoledì 26 febbraio 2025, dalle 8.30 alle 13, all’Auditorium del Palazzo del Governatore, l’incontro dedicato alla presentazione del concorso: “I giovani parlano ai giovani di prevenzione oncologica”.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Loto Odv, con il patrocinio di Comune di Parma, Università di Parma, Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, Ascom Parma.

Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole superiori che frequentano il quarto ed il quinto anno del liceo classico Romagnosi, liceo artistico Toschi, istituto tecnico Melloni, liceo musicale Bertolucci, istituto europeo Maria Luigia, liceo delle scienze umane Laura Sanvitale. Gli studenti elaboreranno forme di comunicazione adatte ai coetanei sul tema della prevenzione oncologica. Ad ogni Istituto partecipante sarà erogato, per la realizzazione dell’elaborato (ammessi da 1 a 3 elaborati), un contributo complessivo di 200 euro. Il termine per la consegna degli elaborati è fissato per il 9 aprile 2025 in via telematica, la valutazione degli elaborati avverrà entro il 16 aprile, la premiazione avrà luogo l’8 maggio, in occasione della Giornata mondiale del tumore ovarico.

Nell’occasione verrà consegnato a Marcello Tiseo, direttore dell’oncologia medica dell’Azienda ospedaliero universitaria di Parma il ricavato (15mila euro) della raccolta fondi organizzata a Natale da Loto Odv, somma che contribuirà alla realizzazione di una sala operatoria all’interno del nuovo reparto oncologico.

L’incontro si aprirà con i saluti del sindaco Michele Guerra e dell’assessora alla partecipazione ed alla pace del Comune di Parma Daria Jacopozzi. Sono previsti gli interventi del presidente nazionale di Loto Odv Sandra Balboni, del direttore generale dell’associazione Manuela Bignami. I lavori, moderati dalla giornalista Patrizia Ginepri, entreranno nel vivo con la presentazione dell’iniziativa da parte di Liviana Lombardi, presidente Loto Odv Forli e ideatrice del progetto e di Simona Manfredi presidente di Loto Odv Parma.

Interverranno Roberto Berretta, direttore di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, Angelika Sikokis, oncologa presso l’Oncologia Medica dell’Azienda ospedaliero universitaria di Parma, Daniele Cobianchi, ceo di MacCan group Italia e Maria Antonietta Vicinelli, consulente coaching e mindfulness in Bologna.