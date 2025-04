Palazzo del Governatore, incontro tra rotte migranti di ieri e di oggi

Il prossimo martedì 22 aprile ci sarà un’occasione per creare o ricordare le memorie collettive delle migrazioni dal territorio parmense del secolo scorso e riflettere sull’evoluzione di una materia complessa che ancora ci riguarda. A Palazzo del Governatore, alle 18, 30 dopo i saluti del Vice Sindaco Lorenzo Lavagetto, il giornalista di lungo corso del Corriere della Sera, Gian Antonio Stella, insieme al Direttore di Gazzetta di Parma ripercorrerà alcune storie da romanzo dei migranti delle nostre parti, grazie alle esperienze raccolte nel volume “Do you speak pramzàn” curato da Claudio Rinaldi. Grazie alla sensibilità verso le odissee e le storie personali di uomini e donne partiti per sempre dalla loro terra, dimostrata in molti anni di articoli e di saggi che hanno scandagliato i risvolti politici e sociali del fenomeno, Gian Antonio Stella traccerà le linee dell’emigrazione italiana contemporanea.

L’iniziativa si svolge con il sostegno del Comune di Parma, dell’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno e dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna che ha promosso la pubblicazione di un volume-ritratto dei migranti del nostro Appennino che ce l’hanno fatta, ma stimola anche una riflessione su una materia complessa che si manifesta oggi in un mondo tecnologico e globalizzato dove ancora tanti italiani si spostano per creare una famiglia e un futuro.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.