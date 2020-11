Palazzo Ducale illuminato con i colori del vessillo nazionale in occasione del 4 Novembre

È in programma questa sera, mercoledì 4 novembre 2020, alle ore 18, in viale Piacenza, cancello di ingresso al Palazzo Ducale, di fronte all’Efsa, la cerimonia di accensione dell’illuminazione rosso, bianco e verde che tingerà il Palazzo Ducale stesso in occasione del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla sponsorizzazione di City Green Light, società che ha in gestione l’illuminazione pubblica cittadina.

Quest’anno a Parma, a causa delle limitazioni imposte dalle norme anticontagio Covid 19, la ricorrenza non è stata celebrata in forma pubblica. Da qui la volontà da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri e del Comune di Parma di dare un segno tangibile della ricorrenza, illuminando il palazzo con il Tricolore

Saranno presenti

Federico Pizzarotti – Sindaco di Parma

Colonnello Pasqualino Toscani – Comandante Provinciale dei Carabinieri

Michele Alinovi – Assessorealle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche del Comune di Parma

In ottemperanza alle norme anticontagio Covid 19 vigenti, i partecipanti sono tenuti ad indossare la mascherina e mantenere il distanziamento.