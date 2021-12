Palina Tep danneggiata, disagi in via D’Azeglio. Europa Verde: “Agire sul decoro alle fermate degli autobus”

È da oltre un mese che la palina Tep in via D’Azeglio, nella fermata di fronte all’ospedale vecchio, risulta danneggiata e sprovvista dei cartelli con gli orari delle linee autobus del 4 e del 7.

La segnalazione giunge da un cittadino che, dopo aver invano richiesto alla Tep di provvedere, si è rivolto a Europa Verde.

“In apparenza è poca cosa, ma non si tratta solo dell’inconveniente di non poter consultare gli orari degli autobus – commenta Europa Verde – Il fatto è che, se non si pone rimedio in tempi brevi, si tratta di un effetto degradante che trasmette senso di abbandono e disagio. Non abbiamo potuto appurare se il danno sia causa di un vandalismo o di una rottura accidentale. Abbiamo però verificato che in varie fermate dell’Oltretorrente e del centro storico le paline con gli orari sono deturpate da scritte con vernice, nastri adesivi e altri materiali. Stupisce che la Tep e il Comune siano disattenti su queste deturpazioni, nonostante venga stipendiato un apposito delegato al decoro”.