“Palio Ermo Colle”, a Montechiarugolo la serata finale

Venerdì 7 agosto la rassegna ERMO COLLE farà tappa a Villa La Vignazza in località La Fratta di Montechiarugolo (via Resga n. 3/bis), per la serata conclusiva del Palio edizione 2020.

A partire dalle ore 21,15 saranno messe in scena le rappresentazioni degli spettacoli ed assegnati i premi alle compagnie teatrali decretate vincitrici dalla giuria tecnica e da quella popolare.

“Anche quest’anno, nonostante le difficoltà legate all’emergenza pandemica, l’Associazione Ermo Colle è riuscita ad organizzare una rassegna poetico-teatrale di pregio, fedele al suo intento, al suo spirito, cioè quello di portare il teatro dove non c’è, in luoghi non convenzionali, nelle bellezze naturali e storiche dei nostri territori – dichiara l’Assessore alla Cultura, Laura Scalvenzi – Come Unione Pedemontana abbiamo subito risposto positivamente e confermato l’adesione al palio, e come Montechiarugolo siamo davvero onorati di poter ospitare la serata finale nella splendida cornice della Vignazza. Vogliamo ripartire dalla cultura: è il nutrimento della civiltà, il collante delle comunità”.

In caso di maltempo, la serata sarà proposta presso la Sala Amoretti del Circolo Rugantino di Basilicanova. L’ingresso è a offerta.

La serata è organizzata dall’Associazione Ermo Colle di Tizzano Val Parma, in collaborazione con il Comune di Montechiarugolo, il quale sostiene la rassegna culturale dal 2015, impegnandosi ad ospitare gli spettacoli in location prestigiose del territorio comunale. L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento alla famiglia Lalatta Costerbosa per aver gentilmente concesso ospitalità alla manifestazione.