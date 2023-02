Panchine colorate: da Noceto un appello per maggiori risorse sulla ricerca medico scientifica

In questi giorni chi passerà davanti al municipio di Noceto si troverà davanti una fila di panchine dai colori diversi, dove ad ogni tonalità cromatica corrispondono malattie e problematiche di attualità, un’iniziativa voluta dall’Amministrazione Comunale di Noceto per una sensibilizzazione forte su questi temi.

“Questa iniziativa “spiega il sindaco Fabio Fecci “vuole concretizzare un messaggio forte di attenzione, il colore dipinto su ogni panchina testimonia una o più patologie ad esso correlate. Quasi quotidianamente le istituzioni ricevono richieste da parte di enti, centri ed associazioni per illuminare in giornate prestabilite monumenti o edifici pubblici dei colori rappresentativi della malattia o della problematica poste al centro della loro attività, richieste alle quali noi abbiamo sempre aderito, convinti della necessità di una sensibilizzazione collettiva sui temi. Poi però le luci si spengono e con questa iniziativa noi vogliamo che restino accese, perché su questi temi non può calare il buio. Con queste panchine, che nei prossimi giorni posizioneremo in maniera permanente nel parco Baden Powell, abbiamo voluto strutturare sul nostro territorio un messaggio forte per tenere alta l’attenzione, facendo un appello forte agli Enti a noi sovraordinati perché investano il più possibile nella ricerca medico scientifica e nel concreto sostegno alle persone colpite dalle malattie, anche in riferimento a quelle rare, fra l’altro poste al centro di un recente intervento legislativo. Ogni panchina deve ricordare l’imperativo categorico che nessuno deve essere tralasciato o dimenticato in tema di sanità, perché la salute è un diritto fondamentale. E anche noi amministratori locali, che siamo l’anello forte di congiunzione con il territorio, conosciamo bene le difficoltà che spesso devono affrontare sia i malati sia i loro familiari anche nella gestione della quotidianità. Le nostre panchine quindi diventeranno parte integrante dell’arredo di un parco particolarmente frequentato, quello intitolato a Baden Powell, fondatore dello scoutismo di cui ricorrerà il centenario nel 2024, recentemente oggetto di un intervento di riqualificazione, dove ha anche sede il monumento dedicato a Papa Giovanni Paolo II, figura assurta a simbolo universale di pace e carità. Su ogni panchina verrà poi posizionato un QR-code che consentirà di scaricare le informazioni sui temi”

“Mi associo alle parole del Sindaco” è intervenuta Daisy Bizzi, Vicesindaco “nel ribadire la fondamentale importanza della ricerca in campo medico, orientata su tutti i fronti, compreso quello oncologico. La panchina rosa testimonia la lotta contro il tumore al seno, sottolinea quanto la prevenzione sia un’arma vincente ed esprime vicinanza a tutte le donne che affrontano questa malattia”

“Iniziative come queste” commenta l’assessore alla Sanità e Servizi Sociali Marco Bertolani “concretizzano un appello perché si investa nella ricerca in campo medico e sono orientate ad una sensibilizzazione collettiva sulle patologie. Per quanto riguarda invece le panchine che testimoniano problematiche di carattere sociale – la violenza sulle donne, il bullismo ad esempio – l’auspicio è che in futuro questi fenomeni possano davvero scomparire, così che non si renda più necessario ricorrere ad iniziative volte a sottolineare la necessità e l’urgenza della loro condanna e del loro contrasto”

Cecilia Melegari, consigliera delegata, conclude” Importante senz’altro investire nella genomica per aprire la strada alla medicina di precisione perché la ricerca consegni ai pazienti una promessa concreta ed una adeguata qualità di assistenza”.