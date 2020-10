Pandemia e diritto: testimonianze di giuristi italiani all’estero in una serie di webinar curati dall’Università di Parma

Covid-19 e Diritto: l’emergenza pandemica e i poteri emergenziali in una fase storica tanto inattesa quanto critica. Ad analizzare, per la prima volta, la delicata relazione tra crisi sanitaria e scelte normative sono, in un ciclo di webinar promosso dall’Università di Parma, giuristi italiani impegnati nelle loro attività di ricerca proprio in molti dei Paesi dove il coronavirus ha colpito più duramente e nei quali governi e parlamenti sono stati “costretti” ad affrontare la situazione con provvedimenti che hanno portato talvolta all’affievolimento delle istanze connesse al principio di legalità.

L’iniziativa, organizzata da Lucia Scaffardi, docente di Diritto Pubblico Comparato del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali dell’Ateneo, si intitola appunto Comparative Public Law in Times of Covid-19. «Lo studio del Diritto pubblico comparato diventa materia ‘viva’ – spiega Scaffardi – proprio attraverso quanto si verifica intorno a noi e cioè una tendenziale ‘normalizzazione’ di regimi derogatori alle regole ordinarie. L’emergenza dettata dal Covid-19, infatti, ha modificato i nostri comportamenti con una compressione generalizzata, in parte diversificata nei vari ordinamenti, delle nostre libertà».

Con l’intento di spiegare le ragioni che hanno condotto diversi ordinamenti – europei e non – ad adottare misure complesse e controverse, e al fine di provare a comprendere errori e soluzioni normative vincenti ed efficaci, l’idea è stata quella di chiedere una testimonianza ‘sul campo’ a giovani docenti e ricercatori italiani che svolgono la loro carriera (o si sono trovati ad affrontare il lockdown) in prestigiose Università e Istituti di ricerca in Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Turchia e Messico.

Il ciclo di incontri, che si terranno in modalità open access attraverso la piattaforma Teams, si aprirà mercoledì 7 ottobre con una ‘lectio” di Oreste Pollicino, Ordinario di Diritto Costituzionale all’Università Bocconi e Membro del Board dell’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, che si soffermerà proprio sul tema della protezione dei diritti nell’era digitale durante la sfida pandemica. Gli altri appuntamenti, organizzati con Devolution Club e CSEIA, si snoderanno tra ottobre e dicembre, andando a comporre un mosaico di esperienze e opinioni sicuramente utile per affrontare in futuro, anche sul piano giuridico, questa situazione straordinaria.

Questo il programma completo del ciclo di webinar:

Mercoledì 7 ottobre 2020, ore 14-16

Protection of Fundamental Rights in the Digital Age: the Pandemic Challenge

Oreste Pollicino, Professore ordinario di Diritto Costituzionale, Università Bocconi Milano e Italian Board Member, EU Agency for Fundamental Rights.

Mercoledì 21 ottobre 2020, ore 11-13

Between a Rock and a Hard Place: La Gestione della Pandemia nel Regno Unito Post-Brexit

Gianluca Gentili – Lecturer in Law, University of Sussex, Regno Unito

Mercoledì 21 ottobre 2020, ore 14-16

Ireland’s response to Coronavirus: emergency legislation and redistributive social policies

Delia Ferri – Professor of Law, National University of Ireland Maynooth, Irlanda

Martedì 10 novembre 2020, ore 11-13

L’esperienza tedesca nel tempo del Covid-19

Andrea Gatti – Dottorando di ricerca in Diritto Pubblico Comparato, Università di Pisa, già Visiting fellow presso Universität Leipzig, Germania

Martedì 10 novembre 2020, ore 16-18

L’esperienza spagnola in periodo di COVID-19: l’atteggiamento delle istituzioni rispetto al dettato costituzionale e i problemi per la garanzia dei diritti fondamentali

Silvia Romboli – Profesora de Derecho Constitucional, Universitat Ramon Llull –

ESADE Law School, Spagna

Martedì 24 novembre 2020, ore 11-13

La risposta francese alla crisi sanitaria, tra stato di emergenza e stato di diritto

Anna Maria Lecis – Maitre de conférences, Institut Sciences Po Bordeaux, Francia

Martedì 24 novembre 2020, ore 16-18

Gli Stati Uniti nell’emergenza sanitaria: istituzioni, conflitti, diritti

Elisabetta Morlino – Professore Associato di Diritto Amministrativo, Università Napoli Suor Orsola Benincasa, già Emile Nöel Fellow presso Jean Monnet Center for International and Regional Economic Law and Justice, New York University, Usa

Martedì 1° dicembre 2020, ore 11-13

La risposta della Turchia al COVID-19: circolari ministeriali, confinamenti brevi e moral suasion

Valentina Rita Scotti – Post-doctoral Researcher in Comparative Public Law, Koç University, School of Law, Turchia

Martedì 1° dicembre 2020, ore 16-18

Il Messico ai tempi del Covid-19

Irene Spigno – Directora General Academia Interamericana de Derechos Humanos,

Universidad Autonoma de Coahuila, Messico