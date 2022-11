Paola Fabiani è il nuovo direttore operativo dell’Unione Pedemontana Parmense

Si chiama Paola Fabiani, e dal primo ottobre è il nuovo direttore operativo dell’Unione Pedemontana Parmense. Un cambio al vertice della macchina amministrativa per proseguire con slancio nella realizzazione di quella road map tracciata dalla Giunta, guidata dalla presidente Maristella Galli, per un ulteriore sviluppo dell’ente.

Nata e cresciuta a Borgo Val di Taro, una volta conseguita la laurea in Giurisprudenza all’Università di Parma Paola Fabiani ha svolto la pratica forense per l’abilitazione all’avvocatura, dopodiché ha iniziato la sua carriera al servizio degli enti pubblici partendo da Varano de’ Melegari, Comune in cui è arrivata a ricoprire il ruolo di vicesegretario con posizione organizzativa a capo di diversi servizi. Ruoli di vertice che ha successivamente svolto nell’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, ultima tappa prima di approdare in Pedemontana, dove oltre ad assumere l’incarico di vicesegretario facente funzione di Segretario generale, è alla guida dei settori Affari Generali e Segreteria, Affari legali, Contratti, Centrale Unica di Committenza (gare d’appalto), Comunicazione, Servizi sociali e rapporti con Azienda Pedemontana sociale.

«Ringrazio la presidente e i sindaci dell’Unione per la fiducia che mi ha permesso di iniziare con entusiasmo questa nuova sfida professionale al servizio dei Comuni e delle comunità dell’Unione Pedemontana Parmense, con la consapevolezza delle tante progettualità già avviate e da avviare – sottolinea Paola Fabiani –. E ringrazio per il lavoro svolto il dott. Filippo Botti, che mi ha preceduto in questo ruolo.

Ho già avuto modo di rapportarmi con buona parte della struttura amministrativa dell’ente, che considero di altissimo livello, nonché con la parte politica con cui, attraverso una collaborazione proficua, potremo raggiungere quei risultati di efficacia ed efficienza della macchina amministrativa, per essere sempre più pronti a rispondere alle esigenze dei cittadini».

«L’Unione Pedemontana Parmense è lieta dell’arrivo della dottoressa Fabiani – afferma la presidente dell’Unione Pedemontana Parmense e sindaca di Collecchio Maristella Galli –. L’abbiamo scelta per la sua competenza e per proseguire nel percorso di sviluppo dell’ente che porterà un ulteriore impulso ai servizi associati già presenti e a quelli che verranno implementati nel prossimo futuro. A nome di tutti i sindaci dei Comuni dell’Unione, le rivolgo i miei migliori auguri di un buono e proficuo lavoro».