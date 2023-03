Paola Mecarelli lascia Forza Italia

Ho appreso con stupore dagli organi di stampa il cosiddetto nuovo corso di Forza Italia a Salsomaggiore.

Una dichiarazione inusitata e incredibile.

Pochi giorni fa avevo ufficializzato con un comunicato stampa (del quale avevo preventivamente informato il livello regionale del partito) la mia definitiva posizione sulle prossime elezioni comunali a Salsomaggiore. Sono una persona che ha una sola parola e che adotta trasparenza e coerenza nell’azione politica, sempre finalizzata al bene comune. Invece il centrodestra salsese ha utilizzato un discutibile metodo operativo ossia isolare tutti coloro che guardano esclusivamente agli interessi della città, e che non si piegano a nessuna sopraffazione ideologica. Per questa ragione ho ribaltato il tavolo delle trattative.

Dal 2020 ho ricoperto l’incarico di Coordinatore Forza Italia Salsomaggiore e dal 2021 mi è stata conferita una delega con pieni poteri sulle questioni cittadine. Una nomina e una delega che nessuno mi ha ritirato o notificato di ritirare, anche perché dopo l’elezione di Enrico Aimi, allora Coordinatore Regionale del partito e oggi membro del CSM, non si è ancora provveduto alla sua sostituzione a livello regionale e provinciale.

Ero stata incaricata di ricostruire il partito sul territorio: una missione che ho positivamente eseguito, come si evince dall’ottimo risultato conseguito da Forza Italia a Salsomaggiore alle ultime elezioni politiche. Tutto questo lavoro viene rinnegato e disperso, perché Forza Italia ha voluto omologarsi e non ha difeso la propria dignità.

Non sono interessata a seguire Forza Italia in un percorso lontano dai miei principi e dai miei ideali, per cui rassegno le mie dimissioni da un partito che non crede più in se stesso.

Paola Mecarelli