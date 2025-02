Paolo Andrei nominato presidente della Fondazione Munus

Mercoledì 19 febbraio il consiglio di Amministrazione di Fondazione MUNUS composto da Cecilia Maria Greci (vice presidente), Stefano Bussolati, Alessandra Mezzadri, Lamberto Prati, Massimo Trasatti e Marco Ziliotti ha eletto come suo nuovo presidente Paolo Andrei – già Rettore dell’Università degli Studi di Parma dal 2017 al 2023 e Presidente di Fondazione Cariparma dal 2013 al 2017. Andrei succede a Giorgio Delsante, improvvisamente mancato lo scorso 24 luglio, che ha guidato la Fondazione dalla sua nascita avvenuta nel 2012 nella forma di comitato promotore.

MUNUS significa dono, ma nell’etimologia di questa parola rientrano anche i concetti di responsabilità e compito. Costituitasi ufficialmente come Fondazione di comunità nel 2016, MUNUS affianca tutti coloro che desiderano contribuire a rafforzare il benessere della comunità parmense, e non solo, raccogliendo risorse finanziarie per il perseguimento di finalità di utilità sociale, con l’obiettivo primario di promuovere la cultura del dono e della gratuità, per far crescere la solidarietà. Divenuta Ente filantropico nel 2023, oggi è una realtà consolidata, che opera attraverso 44 fondi patrimoniali destinati, impegnati su molteplici fronti di assistenza e aiuto alle persone e alle comunità in difficoltà, agendo con visione strategica e capacità operativa.

Cecilia Maria Greci, riconfermata vicepresidente della Fondazione, ha espresso viva soddisfazione per la nomina di Andrei: «Il CdA di MUNUS ha eletto per acclamazione Paolo Andrei come nostro nuovo presidente. Fin dal primo momento è stato per tutti noi evidente che la sua figura potesse essere la più indicata a guidare la nostra Fondazione. Andrei ne incarna perfettamente gli ideali e i valori e il suo percorso di vita e lavorativo – sempre orientato da un forte spirito di servizio, unito alla sua grande professionalità – siamo certi porterà un contributo significativo e determinante per il cammino di crescita non solo di MUNUS ma di tutta la nostra comunità».

Paolo Andrei ha dichiarato: «Sono particolarmente onorato per la nomina a Presidente di Fondazione MUNUS che gli amici del Consiglio di amministrazione hanno voluto proporre. Non posso non ricordare la sensibilità e l’impegno che ha contraddistinto l’opera di Giorgio Delsante, Presidente della Fondazione dalla sua costituzione: la sua prematura scomparsa ha lasciato in tutti noi un grande vuoto e mi auguro di poter onorare la sua memoria offrendo il mio piccolo contributo allo sviluppo di questa importante realtà filantropica. Fondazione MUNUS svolge una funzione di estrema importanza nella costruzione e nella diffusione di quella “cultura del dono” che è viva e vitale nella nostra comunità, ma che deve essere sempre rafforzata e alimentata con nuovo slancio. Farò del mio meglio per accompagnare questo percorso, nella certezza di poter contare su compagni di viaggio appassionati e competenti».



Profilo di Paolo Andrei

Nato a Parma il 10 ottobre 1962, coniugato e padre di due figli, Paolo Andrei attualmente è Professore Ordinario di Economia Aziendale nel Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma, di cui è stato Rettore dal 2017 al 2023, rivestendo in precedenza diverse cariche accademiche. Coordinatore della Commissione Ministeriale per la Contabilità economico-patrimoniale delle Università (in rappresentanza della CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) dal 2019 al 2024, Andrei è stato anche componente della Giunta della CRUI dal 2021 e Vicepresidente della stessa dal 17 maggio al 31 ottobre 2023.

Presidente dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) dal 2015 al 2017, Paolo Andrei è inoltre stato Presidente di Fondazione Cariparma dal 2013 al 2017 e dell’Associazione regionale delle Fondazioni di origine bancaria dell’Emilia-Romagna dal 2015 al 2017, nonché Vicepresidente dell’ACRI, Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio dal 2016 al 2017.

Socio Onorario presso l’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), la Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR) e la Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA), il nuovo presidente di Fondazione MUNUS è stato inoltre associato alla European Accounting Association (EAA), all’American Accounting Association (AAA), all’Association Francophone de Comptabilité (AFC) e al Centre for Social and Environmental Accounting Research (CSEAR) oltre che componente del Comitato Scientifico di diverse riviste e collane editoriali nazionali e internazionali specializzate in materia di Accounting, Management ed Economia Aziendale.

L’attività di ricerca di Paolo Andrei è incentrata soprattutto sulle tematiche relative alla comunicazione economico-finanziaria d’impresa, sia con riferimento al contesto italiano, sia a livello internazionale. Tale attività di ricerca è testimoniata da diverse pubblicazioni (articoli su riviste nazionali e internazionali, saggi e monografie), nonché da numerosi interventi a convegni e seminari. Tra gli altri interessi di ricerca: la storia delle Ragioneria, la rendicontazione sociale e la responsabilità sociale delle imprese.