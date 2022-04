Paolo Buzzi: “L’ex assessore Lisi parla a sproposito di millanterie da parte di Vignali”

Caro Roberto,

permettimi di dirti che le dichiarazioni di Vignali nell’incontro con Federalberghi in merito alla realizzazione della complanare non millantano alcunché ma ribadiscono una verità storica (leggi nota di Roberto Lisi).

Infatti, quando nel giugno 2007 io fui delegato all’esecuzione dei lavori pubblici (tuo indegno successore)nella neo giunta di Pietro, i lavori della complanare di collegamento tra il casello A1 e le Fiere di Parma erano si iniziati, ma rischiavano di non essere ultimati per la imminente edizione di Cibus, rischiando l’eliminazione di Parma da sede di questa importante rassegna alimentare, come minacciato da Federalimentare.

Trattandosi di opera viabilistica era d’obbligo l’interessamento di Vignali fin dalla sua progettazione (se non ricordo male realizzata dall’Ing Burchi), dato che lo stesso rivestiva il ruolo di assessore alla viabilità di Ubaldi.

Io e il responsabile del procedimento Ing Monteverdi avemmo il fiato sul collo di Pietro per mesi, fino a che l’opera fu ultimata con successo e inaugurata il 3 maggio 2008, appena in tempo per l’edizione di Cibus.

Peraltro, come ben sai, la complanare era stata progettata per avere quattro corsie, tant’è che il ponte costruito da noi ne contiene già quattro, e le due realizzate dovevano essere successivamente completate: fatto che colpevolmente l’attuale amministrazione ha omesso da dieci anni.

Quanto alla sala ipogea del Centro Congressi, anche questa è stata realizzata da Vignali grazie a un finanziamento regionale da lui ottenuto.

Per il resto sono d’accordo: parliamo del futuro di Parma e lasciamo stare reminescenze che a poco servono, se non a mantenere allenata la nostra memoria di “ex”.

Un caro saluto,

Paolo Buzzi