Paolo Cevoli torna a Parma con “La Penultima Cena”: storia, risate e satira all’Auditorium Paganini

Tra fornelli imperiali, miracoli inattesi e irresistibile ironia romagnola, Parma si prepara ad accogliere una serata tutta da ridere. A grandissima richiesta del pubblico, il comico Paolo Cevoli torna sul palcoscenico con il nuovo spettacolo “La Penultima Cena”, promettendo una performance brillante e sorprendente che mescola storia, satira e comicità in un racconto teatrale fuori dagli schemi.

Il sipario dell’Auditorium Paganini si alzerà sabato 20 febbraio 2027 alle 21 per il ritorno a Parma di Paolo Cevoli, artista amatissimo dal pubblico televisivo e teatrale, noto soprattutto per il personaggio di Palmiro Cangini, l’assessore “alle varie ed eventuali” del comune di Roncofritto.

Lo spettacolo, prodotto da Puzzle Concerti, nasce dal vasto repertorio dell’attore romagnolo e attraversa le sue esperienze televisive, cinematografiche, teatrali e letterarie, offrendo una narrazione che va ben oltre il cabaret tradizionale.

“La Penultima Cena” è un monologo storico-comico-gastronomico in cui Cevoli interpreta il cuoco romano Paulus Simplicius Marone. Nella cucina di una villa patrizia della Roma imperiale, il protagonista prepara un sontuoso banchetto mentre racconta la propria vita avventurosa, spaziando tra cucina, religione, amore e politica con uno stile brillante e dissacrante.

Dalle umili origini ad Ariminum all’apprendistato nella capitale alla scuola del celebre Apicio, fino agli affari discutibili e a un processo per truffa che lo costringe alla fuga in Palestina, la vicenda si snoda tra episodi paradossali e situazioni comiche. Qui il cuoco incontra Gesù durante le nozze di Cana e intravede perfino una possibilità “imprenditoriale”, dando vita a una serie di eventi destinati a cambiare per sempre la sua esistenza.

Il risultato è uno spettacolo teatrale ricco di ritmo e ironia, capace di intrecciare satira contemporanea e ambientazioni storiche con il tipico umorismo romagnolo dell’artista.

Nato a Riccione in una famiglia di albergatori, Paolo Cevoli si laurea in Giurisprudenza prima di dedicarsi alla ristorazione e alla comicità. La notorietà arriva grazie alla partecipazione a Zelig, dove conquista il pubblico con personaggi diventati iconici. Negli anni porta in scena numerosi spettacoli di successo e nel 2014 debutta anche al cinema come regista e protagonista del film Soldato Semplice.

I biglietti sono disponibili sulle piattaforme TicketOne e Vivaticket e nei circuiti abituali.



Informazioni e prevendite: 0521.993628 – info@puzzlepuzzle.it.