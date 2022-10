Paolo Persichelli è il nuovo dirigente della Divisione Anticrimine della Polizia

Il Questore della Provincia di Parma, Dott. Massimo Macera, ha accolto il nuovo dirigente della Divisione Anticrimine, Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Pietro Paolo Persichelli.

Romano, 55 anni, si è laureato in giurisprudenza, presso l’Università “La Sapienza di Roma”. Nel 1999 ha frequentato il corso di formazione per Funzionari della Polizia di Stato presso l’Istituto Superiore di Polizia.

Al termine del corso di formazione viene assegnato alla Questura di Torino fino al 2002, ove presta servizio all’Ufficio di Gabinetto, e poi al Commissariato di P.S. IV° POLO “San Donato”.

All’inizio del 2022 è stato trasferito per esigenze di servizio alla Questura di Livorno, ove ha svolto servizio inizialmente presso l’Ufficio di Gabinetto e, successivamente, alla Squadra Mobile fino al 2007.

Nel 2008 fa rientro a Roma e viene assegnato all’Ispettorato di P.S. “Viminale”.

Sempre nel 2008 è stato nominato Responsabile Settore scorte e tutele.

Qui ha assicurato dispositivi tutori ad altissime personalità del mondo politico, istituzionale, diplomatico, giudiziario e della società civile.

Dal maggio 2013 e fino al 2017, ha ricoperto anche l’incarico di Funzionario responsabile del dispositivo di protezione assicurato dalla Polizia di Stato nei confronti del Sig. Presidente del Consiglio, provvedendo all’organizzazione e alla direzione dei servizi connessi ai molteplici impegni della personalità e partecipando a numerosissime missioni in Italia e all’estero.

Numerosi sono i corsi di specializzazione che ha frequentato al fine di implementare al propria professionalità nell’ambito della Polizia di Stato, tra cui “tecnica di indagine e delle investigazioni”, “Tecniche di contrasto alla criminalità organizzata e diffusa di matrice straniera, con particolare riferimento al traffico di esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione”, “I° Corso di addestramento sulle tecniche della comunicazione riservato ai responsabili degli uffici stampa ed uffici relazioni con il pubblico”, “Corso di aggiornamento in tema di coordinamento per funzionari e ufficiali delle Forze di Polizia”, “19° Corso di Sistema di Indagine per Funzionari e Ufficiali delle Forze di Polizia”, “33° Corso di aggiornamento per la progressione in carriera” e il “Meeting sulla sicurezza personale”, organizzato in ISRAELE dalle autorità israeliane dal 2 al 5 aprile 2017.

E’ stato altresì insignito dell’Onoreficenza al Merito della Repubblica e dell’Encomio Solenne per la direzione del servizio di Protezione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ha conseguito inoltre numerosi altri attestati premiali a conclusione di brillanti attività investigative finalizzate al contrasto alla criminalità e di soccorso pubblico.

Promosso Primo Dirigente il 5 luglio u.s., dal 10 ottobre u.s. è il nuovo Dirigente di Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Parma.

Il Dott. Persichelli prende il posto del Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr.ssa Marinella Caruocciolo, recentemente trasferita alla Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Emilia.

“Sono sicuro che il Dottor Persichelli sarà un valido collaboratore data la sua notevole esperienza nell’ambito della nostra Amministrazione – ha affermato il Questore – grazie al suo apporto, porteremo avanti e miglioreremo l’attività svolta dalla Divisione Anticrimine nell’ottica di garantire sicurezza a tutta la cittadinanza”.