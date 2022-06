Paolo Peschiera (Vignali Sindaco): “Le mie idee per rilanciare lo sport a Parma”

Paolo Peschiera, fondatore della Parma Marathon e candidato della lista Vignali Sindaco, presenta il proprio programma per rilanciare lo Sport a Parma.

“Parma è anche Sport! Quando si parla di Sport si pensa subito alle diverse discipline, agli impianti e ai grandi campioni per le loro imprese. Ci si dimentica che lo Sport è fatto anche di turismo sportivo, pratica che in questi anni è notevolmente cresciuta. Osservare chi pratica sport avvicina le persone e le spinge a provare, a mettersi in gioco. Il turismo sportivo porta grande valore aggiunto al benessere della città e dei tanti operatori economici. È un volano utile a tutti. Credere, sostenere ed incrementare il TURISMO SPORTIVO rappresenta una sfida del prossimo futuro, una grande opportunità che richiede però alcuni punti fermi:

1. Una città sicura, pulita, curata, decorosa

2. Una città attiva, attrattiva, accogliente, inclusiva e partecipe

3. Impianti e luoghi sportivi funzionanti, moderni ed attrezzati

4. Una centrale unica di incoming che tenga in considerazione la varie fasce di utenza

5. Una costante sinergia tra pubblico e privato ed un’alta qualità degli eventi proposti in modo da renderli ricorrenti, schedulati ed apprezzati dai partecipanti

6. Una programmazione intelligente tra i vari settori coinvolti della pubblica amministrazione e le società organizzatrici

È da anni che lavoro su questi aspetti e sono certo che con la squadra di Pietro Vignali faremo uno sprint insieme per il bene della città, del suo territorio, per il bene dello Sport. Solo il team di Pietro può mettere in campo gli ingredienti che servono per raggiungere un obiettivo così prestigioso: idee chiare, operosità, forza, determinazione, costanza e grande voglia di lavorare.

Per questo ho deciso di appoggiare Pietro Vignali alla carica di Sindaco e di candidarmi nella sua lista Vignali Sindaco. Riportiamo Parma sui primi gradini del podio dello Sport, così come lo è stata in passato. Prima di tutto Parma. E Parma è anche Sport!”