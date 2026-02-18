“Papà gioca e crea”, laboratorio per realizzare attività ludiche per i figli a Monticelli

Si chiama “Papà gioca e crea”, ed è il laboratorio di gruppo dedicato ai papà con figli e figlie da 0 a 6 anni per realizzare attività ludiche da riproporre a casa per divertirsi insieme ai propri piccoli. Un percorso ludico articolato in tre incontri sotto la guida della diplomanda arteterapeuta alla “Art Therapy Italiana” di Bologna Francesca Ghitti, che si svolgerà all’Asilo Nido “Bollicine” di Monticelli Terme (Via Di Vittorio, 25), organizzato dal Centro per le Famiglie distrettuale in collaborazione con il Comune di Montechiarugolo e Azienda Pedemontana Sociale, finanziato dal Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che rientra nel programma “Officine detox” promosso dalla Regione Emilia-Romagna.

Gli incontri, che si terranno sempre al sabato dalle 10 alle 12, prenderanno il via il 14 marzo 2026. Il secondo appuntamento sarà il 28 marzo e il terzo l’11 aprile. I papà che prenderanno parte al laboratorio potranno sperimentare insieme la propria creatività, libera dal giudizio estetico, attraverso l’utilizzo di materiali artistici convenzionali e non, in un ambiente di confronto e condivisione.

La partecipazione è gratuita, ma occorrerà iscriversi entro sabato 7 marzo 2026 contattando il Centro per le Famiglie al numero 0521 331395 o inviando una mail a famiglie@pedemontanasociale.pr.it.