Paper Week 2026: Parma “Capitale del riciclo della carta”

Sarà Parma la Capitale del riciclo della carta per l’edizione 2026 della Paper Week, promossa da Comieco, con il patrocinio di ANCI, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Utilitalia, organizzato in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima.

L’annuncio è stato dato durante il Forum della Rete delle Città di Carta, nell’ambito della 42ª Assemblea annuale ANCI, a BolognaFiere. Parma raccoglie così il testimone di Lucca e Salerno, città protagoniste delle edizioni precedenti: la consegna simbolica della chiave di carta tra i sindaci Mario Pardini (Sindaco di Lucca) e Michele Guerra (Sindaco di Parma) ha sancito il passaggio ufficiale, unendo territori, competenze e comunità nel segno dell’economia circolare.

Amelio Cecchini, Presidente di Comieco commenta: “Nei mesi scorsi sono arrivate oltre una decina di candidature provenienti da tutta Italia: da città metropolitane a capoluoghi di provincia. Dopo un’attenta valutazione la scelta è ricaduta su Parma, storicamente e culturalmente legata al mondo della carta e del cartone, oltre che cuore della Food Valley, dove università, centri di ricerca e imprese collaborano su eco-design e riciclabilità degli imballaggi. A questa doppia anima – fatta di tradizione e spinta all’innovazione – si affiancano risultati significativi nella raccolta differenziata: ogni parmense raccoglie in media oltre 90 kgdi carta e cartone all’anno, in linea con quella regionale che sfiora i 100 kg. Ma dietro le cifre c’è di più: una comunità attiva, orgogliosa della propria storia e pronta a fare la differenza anche in occasione della Paper Week”.

Dal 13 al 19 aprile 2026, la Paper Week animerà l’intero territorio nazionale con iniziative dedicate alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone. Parma – che conta oltre 200mila abitanti – sarà dunque la Capitale simbolica di questa settimana di mobilitazione collettiva, che coinvolgerà cittadini, imprese e istituzioni in tutta Italia in un viaggio di educazione ambientale e competitività industriale.

Michele Guerra, Sindaco di Parma spiega: “Per Parma è un’occasione importante essere Capitale del riciclo di carta e cartone: un risultato che premia la cultura ambientale che la città ha saputo costruire negli anni, attraverso l’impegno nella raccolta differenziata e in tutto ciò che riguarda il riciclo e il riuso. Siamo felici di poter collaborare con Comieco su un tema per noi così strategico, convinti che la costruzione di una vera cultura del riciclo debba partire dai gesti quotidiani della raccolta differenziata e arrivare fino alla diffusione di un’educazione ambientale profonda, una pedagogia civica capace di rendere i cittadini più consapevoli e di rafforzare il nostro senso di comunità”.

La proclamazione consolida l’appartenenza di Parma alla Rete delle Città di Carta, promossa da Comieco insieme a Fondazione Symbola, che valorizza i territori in cui carta e cartone rappresentano un patrimonio ambientale, economico e culturale.

Inoltre, Parma è uno dei Comuni scelti nella Missione europea “100 Climate-Neutral and Smart Cities” e si è impegnata, attraverso il proprio Contratto Climatico di Città, a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, con progetti concreti in tema di energia, mobilità e rigenerazione urbana.