Parchi di periferia, Gruppo PD: “Intervenire contro degrado post lockdown”

Sono numerose in questi giorni le segnalazioni da parte dei cittadini di gesti incivili nei parchi di periferia: rifiuti abbandonati e, in certi casi, atti vandalici.

Abbiamo l’impressione che ad alcuni comportamenti negativi già visti in passato, si stia sommando l’effetto del “post lockdown”, con il desiderio dei giovani di incontrarsi (comprensibile e legittimo) e la necessità di doverlo fare all’aperto, ma che in alcuni casi si trasforma in una sorta di “valvola di sfogo”.

Crediamo che qualche controllo mirato in più in orario serale sarebbe opportuno, ma la risposta non può essere solo sul piano puramente repressivo: occorrono iniziative che puntino al dialogo con questi ragazzi, anche in collaborazione con associazioni, volontariato e parrocchie. Torna inoltre in evidenza la necessità di pensare a spazi e luoghi di incontro aperti e nello stesso tempo monitorati in modo intelligente. Infine, almeno per le ore diurne, la presenza di attività sociali o anche commerciali (chioschi ecc.), stabili o anche temporanei, contribuirebbe a un maggior presidio.

Se ne parlò a lungo quando scoppiò la “crisi” di piazzale Pablo e sarebbe tra l’altro importante sapere quali azioni specifiche sono state portate avanti in quel contesto.

Riteniamo che nell’attuale situazione il tema sia da affrontare urgentemente in varie zone della città, anche per prevenire possibili conflitti con gli altri residenti.

Sandro Campanini, Lorenzo Lavagetto, Caterina Bonetti, Daria Jacopozzi

Gruppo consiliare PD a Parma