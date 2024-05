Parco Ducale: al via i lavori di potenziamento dell’illuminazione

Sono iniziati i lavori di efficientamento energetico e potenziamento dell’illuminazione del Parco Ducale volti a valorizzare uno dei parchi simbolo della città, contribuendo alla transizione ecologica e a un miglioramento della sicurezza pubblica. Questo progetto di riqualificazione dell’illuminazione del Parco Ducale rappresenta un investimento complessivo di 600 mila euro, finanziato attraverso i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e un contributo dell’amministrazione comunale.



Il progetto prevede l’installazione di nuovi punti di illuminazione a led, che offriranno un’illuminazione più efficiente e sostenibile, e al contempo contenendo i consumi energetici e le emissioni di CO2.

L’intervento è parte integrante della strategia del Comune di Parma per promuovere la sostenibilità ambientale e migliorare la fruibilità dei parchi cittadini.



Francesco De Vanna, assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità del Comune di Parma, ha commentato: “Questo intervento contribuisce alla nostra visione di una città più accogliente e rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione e la fruibilità del Parco Ducale. La riqualificazione dell’illuminazione si inserisce in una serie di interventi che ci aiuteranno ad accrescere non solo il carattere monumentale del Parco Ducale ma anche a farne sempre di più un autentico polmone sociale della Città, immerso nel verde, con caratteristiche naturali specifiche e aperto alla fruizione sportiva, culturale, aggregativa dei singoli e delle famiglie. Altri interventi sono in corso o in avvio, come i lavori al Palazzetto Eucherio San Vitale, quelli alla Fontana del Trianon e quelli di restauro del muro farnesiano con il nuovo ingresso da Viale Piacenza”.