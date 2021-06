Parco Ducale più sicuro grazie ai volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato

Parco Ducale più sicuro grazie alla presenza dei volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione di Parma, che collabora da anni con l’Amministrazione Comunale, fornendo il proprio supporto.

Accanto al monitoraggio del Parco Falcone Borsellino, da parte dei volontari stessi, oggi si è aggiunto anche il Parco Ducale. I volontari, in coordinamento con il Comando della Polizia Locale, effettuano un monitoraggio delle due aree verdi segnalando situazioni di pericolo o sospette ed aumentando il senso di sicurezza di chi frequenta i due parchi.

L’Assessore alla Sicurezza, Cristiano Casa, ha raggiunto i volontari al Parco Ducale per confermargli la gratitudine dell’Amministrazione. “Sono qui – ha sottolineato l’Assessore alla Sicurezza Cristiano Casa – per ringraziare di persona tutti i volontari per l’impegno sul campo ed il prezioso lavoro svolto per fare del Parco Ducale un luogo più vissuto e sicuro. Si consolida la collaborazione messa in atto da tempo con l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, anche grazie a questo nuovo impegno di grande rilevanza per la città”