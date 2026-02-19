Parco eolico “Parma B”, stop del Ministero: progetto da rivedere

Il sindaco di Bedonia Serpagli: “Prima importante vittoria per i territori”. Contestata la frammentazione della valutazione ambientale

by Tatiana Cogo

Si ferma, almeno per ora, il progetto del parco eolico “Parma B” previsto nell’Appennino tra Bedonia e altri Comuni del territorio parmense e piacentino. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha infatti dichiarato improcedibile l’istanza di valutazione di impatto ambientale (Via) presentata da Duferco Sviluppo, accogliendo alcune delle principali criticità sollevate dalle amministrazioni locali e dai cittadini.

Al centro della decisione ministeriale la presunta frammentazione del progetto. Secondo quanto rilevato, i progetti “Parma A” e “Parma B” risultano contigui e funzionalmente connessi, insistendo sul medesimo contesto territoriale senza una valutazione complessiva e cumulativa degli impatti ambientali, paesaggistici e territoriali. Il provvedimento chiarisce inoltre che non è consentito suddividere artificialmente un intervento unitario per evitare una procedura di valutazione completa.

Per queste ragioni, l’istanza è stata dichiarata non procedibile e il proponente è stato invitato a presentare eventualmente una richiesta unica di Via per l’intero progetto oppure a integrare quella già avviata, assumendo la responsabilità di una valutazione globale degli impatti.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Bedonia, Gianpaolo Serpagli, che ha definito la decisione «una prima, importante vittoria per Bedonia e per tutti i territori coinvolti. Da mesi sosteniamo – ha dichiarato – che opere di questa portata non possano essere valutate a pezzi, ignorando gli effetti cumulativi su ambiente, paesaggio, biodiversità, salute e qualità della vita delle comunità. Il Ministero ha dato un segnale chiaro di attenzione e rispetto delle regole».

Il primo cittadino ha inoltre ribadito che la transizione energetica non deve avvenire a discapito dei territori più fragili, assicurando che l’amministrazione continuerà a monitorare l’iter del progetto per tutelare ambiente, paesaggio e diritti dei cittadini.

Serpagli ha infine ringraziato l’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno e la Provincia di Parma per il supporto tecnico e legale fornito ai Comuni coinvolti, sottolineando come la collaborazione istituzionale sia stata determinante per costruire osservazioni solide e giuridicamente fondate.

«La battaglia non è conclusa – ha concluso – ma oggi abbiamo superato un passaggio fondamentale, rafforzando il principio che le decisioni devono essere prese con trasparenza e rispetto delle comunità locali».

Leggi anche:

A Bedonia la terza edizione della Fiera del prugnolo

Inaugurato il nuovo ingresso di Bedonia

Giovedì 12 febbraio Bedonia inaugura il nuovo ingresso al borgo

Difesa del suolo, il sopralluogo della sottosegretaria Rontini sull’Appennino parmense

Eolico in Appennino, sala gremita a Borgotaro, tutti concordi nel dire “no”

Parco eolico Parma A, la Provincia: “Progetto non idoneo per il territorio”