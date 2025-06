Parco Nord: lavori in dirittura d’arrivo, sopralluogo dell’Assessore De Vanna

Sono in dirittura di arrivo i lavori di riqualificazione del Parco Nord, a testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione nella promozione di azioni volte a favorire la sostenibilità ambientale, lo spirito di comunità e lo scambio intergenerazionale, la fruibilità di parchi ed aree verdi, il benessere della propria comunità. L’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna ha effettuato un sopralluogo, assieme ai tecnici del Comune e dell’impresa esecutrice.

Parco Nord

I lavori sono frutto di un percorso partecipativo che ha visto il contributo di cittadini, realtà associative e imprenditoriali del territorio. I lavori si sono articolati in due tempi.

Il primo intervento ha comportato un investimento parti 590 mila euro con la riconfigurazione dell’ingresso sud e la formazione di un nuovo percorso pedonale nella zona sud; l’allargamento dell’area a servizio della “Casa nel Parco”; il rifacimento della staccionata a bordo del Canale del Naviglio. A questo si aggiungono la demolizione delle strutture dei vecchi servizi igienici e dei locali tecnici, la predisposizione di una nuova area di socializzazione e ristoro, la demolizione del ponte pedonale sud e il completo rifacimento del ponte pedonale nord con una struttura metallica. È stata sostituita la vecchia recinzione sui lati ovest e nord con una più sicura e durevole. Si è inoltre proceduto al rinnovo dell’area giochi esistente con l’inserimento di giochi per tutti e il riposizionamento in una zona più centrale.

Il secondo intervento dei lavori di riqualificazione, ormai in dirittura di arrivo, ha comportato un investimento complessivo di 400 mila euro. Viene, così, restituita ai cittadini e alle cittadine del San Leonardo un’area verde rigenerata e dotata di nuove infrastrutture, destinate a migliorare l’attrattività e la vivibilità del quartiere. Tra gli interventi attuati, la realizzazione di una nuova area di socializzazione e ristoro e di servizi igienici moderni e funzionali; la sistemazione della pavimentazione del campo da basket, l’installazione di nuove attrezzature per la pratica della pallacanestro, la realizzazione di un’area attrezzata per il calisthenics. Il rinnovo dell’area del campo da calcio esistente e la predisposizione di impianti per lo spazio destinato a eventi e concerti, il rifacimento integrale delle cancellate dell’accesso est al parco (via Naviglio Alto), il completamento dell’area giochi e due aree attrezzate per cani, per consentire ai cittadini e alle cittadine di fruire di spazi sicuri e dedicati ai loro animali domestici.