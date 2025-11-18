Parco Testoni: presentati alla città i lavori di riqualificazione

Sono stati presentati, nel pomeriggio, gli interventi di riqualificazione del Parco Testoni in via Mordacci, nel quartiere Crocetta. Si tratta della quarta tappa di “Parma Che Cambia Tour”, il progetto del Comune di Parma che ha l’obiettivo di condividere con cittadine e cittadini la restituzione alla comunità di spazi nuovi o riqualificati, segni tangibili di una città che si rinnova e che accompagna i tempi.

L’investimento complessivo degli interventi è di 670.000 euro, destinati a opere di rifunzionalizzazione e valorizzazione dell’area verde, a sostegno dell’attrattività del quartiere. L’intervento rientra nel più ampio progetto “Parma la Città Verde”, che mira a riqualificare la rete di parchi, viali e piazze cittadine, rafforzando l’identità verde della città.

Al Parco Testoni erano presenti il Sindaco Michele Guerra e l’Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità Francesco De Vanna.

“Il Parco Testoni porta con sé una memoria molto sentita in città. Essere qui con la famiglia di Davide ha un grande significato, dentro una riqualificazione perfettamente riuscita che porta questo parco ad essere uno dei più belli della città, con giochi inclusivi, attrezzature sportive assolutamente all’avanguardia, ma soprattutto con nuovi spazi verdi” ha dichiarato il Sindaco Michele Guerra. “Stiamo continuando a investire sugli spazi verdi in città: soltanto con il progetto di “Parma che cambia Tour” abbiamo già presentato il Bosco della Memoria, il Parco Nord e ora il Parco Testoni. Investiamo tanto anche sugli otto parchi inclusivi che abbiamo presentato qualche tempo fa e vediamo finalmente arrivare a termine progetti su cui l’Amministrazione ha scommesso tanto con grande impegno.”

“La riqualificazione del Parco Testoni rappresenta un passo importante per il quartiere Crocetta e per tutta la città: restituiamo a cittadine e cittadini un luogo inclusivo e attrattivo, capace di accogliere famiglie, giovani e persone anziane. I nuovi giochi, le aree calisthenics, il campo da basket rinnovato e il piccolo bosco circolare sono elementi che favoriscono socialità, sport e benessere”, ha commentato l’Assessore Francesco De Vanna. “La presentazione di oggi pomeriggio conclude un articolato percorso di interventi, reso possibile grazie alle professionalità del Settore Lavori Pubblici del Comune di Parma, che ringrazio”.

Il progetto

La riqualificazione del Parco Testoni ha interessato l’intera area verde, con una revisione dei percorsi esistenti e la creazione di nuovi camminamenti realizzati con pavimentazione drenante.

È stato potenziato l’impianto di illuminazione per una maggiore sicurezza e visibilità lungo i tracciati e sono state introdotte nuove aree di sosta e socializzazione pensate per favorire l’incontro tra diverse generazioni.

Il parco si arricchisce di spazi dedicati all’attività fisica e al gioco: sono state installate attrezzature calisteniche e giochi inclusivi per bambini e bambine delle fasce d’età 2-5 anni e 5-12 anni.

A completamento del progetto, sono stati realizzati una seconda area cani e un piccolo “bosco a forma di cerchio”, accessibile tramite il percorso di nuova realizzazione. Per questo sono stati demoliti i vecchi spogliatoi e rimossi i vecchi giochi bimbi e si è provveduto al restauro del campo da basket con il rifacimento della pavimentazione.