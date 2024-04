Parità di genere nelle aziende pubbliche e private: presentato un ciclo di incontri formativi

Prosegue in provincia di Parma il lavoro per ottenere la parità di genere nelle aziende pubbliche e private.

Questa mattina, si è tenuta nella sala Savani della provincia una conferenza stampa per presentare un ciclo di incontri formativi per le imprese e gli enti interessati che si terranno a Fidenza, Langhirano, Zibello e Parma.

L’iniziativa si svolge col finanziamento della Regione Emilia Romagna e il contributo della provincia di Parma, per iniziativa di FIDAPA (Federazione donne arti professioni affari) Parma e Federmanager, Azienda ospedaliera, Ausl e ordine dei commercialisti. Le aziende che otterranno la certificazione potranno usufruire di finanziamenti predisposti dal PNRR per adottare politiche e misure concrete per ottenere la diminuzione del divario di genere.

Può essere richiesta da qualsiasi tipologia di organizzazione operante nel settore pubblico e privato a prescinder dalle dimensioni e dalla forma giuridica.

Il ciclo di conferenze è stato presentato dall’assessore regionale Barbara Lori e dai rappresentati delle varie organizzazioni, coordinate da Manuela Amadei.

Agli incontri prenderanno parte organizzazioni che hanno già ottenuto la certificazione, come lo studio legale Gimaldi Alliance, rappresentato dall’avvocato Francesca Albertini. “Questa certificazione – ha spiegato – ci permette di promuovere un ambiente di lavoro equo e rispettoso delle diversità di genere, creando cultura e sostenendo strategie nel campo delle eguaglianze remunerative, genitorialità, work balance e molto altro”.