Parlamentari M5S: “A Parma 950mila euro per nuove ciclovie, occasione da sfruttare per una mobilità cittadina sempre più sostenibile”

Arrivano oggi, sancite dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nuove risorse per la realizzazione di ciclovie nelle nostre città. E per Parma sono stati stanziati allo scopo, su un totale nazionale di 133 milioni complessivi, 948mila euro, 355mila subito spendibili, gli altri utilizzabili il prossimo anno. “Una cifra non indifferente anche per una città nelle quale le due ruote sono un mezzo di trasporto tradizionalmente importante”, commentano i parlamentari locali del M5S Davide Zanichelli, Maria Edera Spadoni, Maria Laura Mantovani e Gabriele Lanzi, “ma che può e deve essere ulteriormente implementato. Tra l’altro Parma riceve circa 250mila euro in più di quanto gli spetterebbe sul totale, in quanto viene premiato il fatto che sia uno di quei Comuni che hanno adottato il Pums, cioè un Piano urbano della mobilità sostenibile. Vale la pena ricordare che lo stanziamento pubblicato oggi, già previsto dalla legge di bilancio 2018, segue le altre novità contenute nel recente decreto Rilancio e Semplificazioni sulla modifica al codice della strada: dalla casa avanzata, ovvero lo spazio riservato alle biciclette, posto davanti alla linea di arresto dei veicoli a motore, che permette ai ciclisti di aspettare il verde in una posizione più visibile agli altri veicoli, al senso unico eccetto biciclette, alle ‘bike lane’”.

I Comuni e le città metropolitane beneficiarie del finanziamento hanno ora 22 mesi di tempo per realizzare le opere, che saranno seguite da un tavolo di monitoraggio del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. “La priorità saranno i collegamenti con le Università e le Stazioni ferroviarie ma ovviamente ogni Comune ha le sue specifiche esigenze. Ci auguriamo in ogni caso che anche il Comune di Parma sfrutti al meglio questa opportunità condividendo l’obiettivo del governo di rendere la mobilità urbana nelle città italiane sempre più sostenibile”, concludono gli esponenti pentastellati.