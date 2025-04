Parma 25 aprile, Barbara Lori all’80° anniversario della Liberazione

La vicepresidente dell’Assemblea legislativa Barbara Lori rappresenta viale Aldo Moro alle cerimonie che si terranno a Parma il 25 aprile prossimo in occasione dell’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

“Le celebrazioni per il 25 aprile sono sempre un momento importante per le nostre comunità, per le istituzioni ma soprattutto per tutte le donne e gli uomini che si riconoscono nell’Italia democratica. Un momento per ringraziare chi la libertà di cui oggi godiamo ha lottato per ottenerla, per ricordare che i diritti acquisiti non sono scontati, ma sono frutto di lotte pagate spesso a caro prezzo. Oggi, in un anniversario così importante come la ricorrenza degli 80 anni dalla Liberazione e, celebrare, valorizzare, rendere testimonianza al sacrificio e al coraggio di tanti giovani che hanno dato la vita per la nostra libertà significa partecipazione, emotiva e attiva, alle vicende del nostro presente. Onorare la libertà che ci è stata data deve tradursi in un impegno in prima persona, per realizzare anche oggi quei principi così ben descritti nella nostra Costituzione costruendo così un futuro di democrazia e pace”, spiega Lori.