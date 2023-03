PARMA 360 Festival della creatività contemporanea VII Edizione Crossover

CROSSOVER

a cura di Chiara Canali e Camilla Mineo

1° aprile – 21 maggio 2023

Inaugurazione ufficiale Circuito Off

La Galleria, 1 Aprile ore 11.00

Parma 360 Festival della creatività contemporanea, giunto alla sua settima edizione, si arricchisce con un CIRCUITO OFF disseminato in tutta la città di Parma.

Cuore del Circuito Off è anche quest’anno La Galleria che ospita, nella piazzetta interna, una riproduzione di grandi dimensioni della scultura “Omaggio a Colbert” di Stefano Bombardieri, realizzata grazie al contributo de La Galleria, con il supporto di Termoblok e Oblong Contemporary Art Gallery.

Scultore già presente nel circuito di PARMA 360 con la mostra Guardando Oltre, a cura di Emanuela Venturini e Paola Marucci, presso Palazzo Marchi di Parma (fino al 21 maggio 2023), Bombardieri rende qui omaggio al fotografo canadese Gregory Colbert, sottolineando il loro comune amore per la natura.

Sia le opere di Bombardieri che quelle di Colbert sono intersezioni tra umani e altre specie che esprimono la sensibilità poetica e l’immaginazione di uomini e animali. In questo lavoro, Bombardieri trae grande ispirazione dalla fotografia di Colbert di un piccolo monaco che legge a un elefante inginocchiato.

L’elefante si trova qui seduto di fronte a una figura che assomiglia a un monaco in preghiera diventa simbolo di buon auspicio e capacità di rimuovere gli ostacoli. Questa immagine offre una visione inclusiva e non gerarchica del mondo naturale, raffigurante un’interdipendenza e una simmetria tra l’umanità e il resto della vita.

L’opera sarà inaugurata a La Galleria Sabato 1 Aprile alle ore 11.00, alla presenza dell’artista Stefano Bombardieri; di Chiara Vernizzi, Assessora alla Rigenerazione urbana; di Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi Educativi e Transizione Digitale del Comune di Parma; di Elisa Ventrici, Marketing Coordinator di Sonae Sierra per La Galleria; di Christian Rognoni, titolare dell’Azienda Termoblok; di Chiara Canali e Camilla Mineo, direttrici artistiche di Parma 360 Festival.

“Ringrazio Parma 360 e il Comune di Parma per averci proposto di partecipare come Sponsor per il secondo anno al Circuito OFF del Festival. Dopo qualche mese dall’edizione precedente, La Galleria è onorata di essersi unita nuovamente a questa iniziativa importante, e di avere l’occasione di affermarsi ancora una volta come luogo di intrattenimento, di dinamismo sociale e culturale, in prima linea assieme alle istituzioni e a fianco del territorio e della città di Parma ” afferma l’Ing.Fabio Canella, Direttore de La Galleria

La presentazione proseguirà alle 12.00 presso Palazzo Marchi con la visita guidata della mostra Guardando Oltre di Stefano Bombardieri, a cura di Emanuela Venturini e Paola Marucci, una coproduzione con Oblong Contemporary Art Gallery di Dubai e Forte dei Marmi.

La Galleria è aperta 7 giorni su 7, circondata dalla bellezza del centro storico di cui ne assorbe l’essenza e con un’offerta enogastronomica espressione della creatività e dalla passione per il buon cibo tipica di Parma: La Galleria è un concentrato di esperienze da ricordare, proprio come la nostra città.

PARMA 360 Festival della creatività contemporanea, che vede la direzione artistica e la curatela di Chiara Canali, Camilla Mineo e di Silvano Orlandini come Direttore di produzione, è organizzato dalle associazioni 360° Creativity Events ed Art Company, con il contributo del Comune di Parma, il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, e un’ampia rete di partner pubblici e privati, tra cui La Galleria, Termoblok, Gruppo Zatti, Eulip, Villani vini e liquori, Gruppo INCHotels di Parma.

About La Galleria

Localizzato in via Emilia Est a Parma, il Barilla Center è stato inaugurato nel 2003 su progetto dell’Architetto Renzo Piano nell’ambito di un master plan finalizzato alla riqualificazione dell’ex area industriale Barilla. La nuova proprietà Kryalos SGR ritiene il progetto strategico per localizzazione, struttura e potenzialità di ulteriore sviluppo. Adiacente al centro storico di Parma, unico nel suo genere in Italia, più distretto urbano che mero centro commerciale, il Barilla Center cambia nome e volto e diventa La Galleria.

Il nuovo nome, il nuovo logo aspirano a enfatizzare la sua natura di luogo di aggregazione e leisure, grazie alla sua contemporanea presenza di entertainment, ristorazione, retail e food market.

Parma 360 festival della creatività contemporanea

PARMA 360 Festival della creatività contemporanea è il festival dedicato alla creatività contemporanea italiana e alla scena artistica emergente. Nella città eletta Capitale italiana della Cultura per il 2020, il festival è giunto alla settima edizione e racconta il tema CROSSOVER, attraverso mostre, eventi e incontri.

PARMA 360 festival si pone ancora una volta l’obiettivo di promuovere e divulgare l’arte contemporanea e la creatività giovanile con iniziative che favoriscono la partecipazione e il coinvolgimento di un pubblico ampio ed eterogeneo, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alle famiglie.

Alla base della progettualità di PARMA 360 ci sono inoltre i concetti di rigenerazione urbana e di rifunzionalizzazione degli spazi cittadini per un coinvolgimento attivo della cittadinanza. Il Festival, infatti, mette in rete e promuove il patrimonio artistico già esistente in un vero e proprio museo diffuso sul territorio, valorizzando attraverso l’arte contemporanea chiese sconsacrate, palazzi storici e spazi di archeologia industriale non sempre conosciuti dagli abitanti della città.

L’iniziativa, che vede la direzione artistica e la curatela di Camilla Mineo e Chiara Canali, è organizzata dalle associazioni 360° Creativity Events ed Art Company, con il sostegno del Comune di Parma e di un’ampia rete di partner pubblici e privati.