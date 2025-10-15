Parma, 39enne arrestato per spaccio: sorpreso con oltre 2 etti di hashish in auto

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 39enne di origine magrebina, residente in città, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il fermo è avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso, durante un servizio di pattugliamento con finalità preventive e repressive nella zona nord della città. In Viale Europa, i militari hanno notato un’autovettura che procedeva a zig-zag, con uno pneumatico posteriore visibilmente sgonfio. Le condizioni anomale del mezzo e la guida incerta hanno spinto la pattuglia a fermare il veicolo per un controllo.

Alla guida si trovava un uomo solo, identificato come un 39enne straniero. Fin da subito, l’automobilista è apparso agitato e insofferente, mostrando un nervosismo crescente nel corso del controllo. A insospettire ulteriormente i Carabinieri è stato il fatto che l’uomo avesse con sé due telefoni cellulari che squillavano ripetutamente, contribuendo a rendere ancora più evidente il suo stato di agitazione.

I segnali raccolti hanno convinto i militari ad approfondire il controllo, procedendo con una perquisizione del veicolo. Nel bracciolo centrale, all’interno del portaoggetti, sono stati trovati due panetti avvolti in pellicola trasparente, contenenti una sostanza resinosa di colore marrone, riconducibile per aspetto e odore all’hashish.

Il conducente è stato quindi accompagnato presso la caserma di Strada delle Fonderie per ulteriori accertamenti. I test effettuati con il dispositivo Narkotest hanno confermato che si trattava effettivamente di hashish, per un peso complessivo di 205 grammi.

Oltre alla droga, sono stati sequestrati i due telefoni cellulari e una somma in contanti pari a 100 euro, trovata nel portafoglio dell’uomo, ritenuta presumibilmente provento dell’attività illecita.

Al termine delle verifiche, il 39enne è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma presso una caserma dei Carabinieri della città.