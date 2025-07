Parma: 4 denunce, 2 patenti ritirate e 4 segnalazioni per uso di stupefacenti

Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Parma hanno messo in campo un dispositivo formato da personale in uniforme, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in genere con particolare attenzione al centro cittadino.

Le Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia, in sinergia con le pattuglie della Sezione Radiomobile, hanno profuso un notevole impegno, moltiplicando le unità operative sul territorio controllato.

Nel corso dei servizi, nel Comune di Parma, sono stati predisposti diversi posti di controllo e soste in prossimità delle arterie di maggior transito veicolare e nelle aree verdi, permettendo il controllo di decine di autovetture e l’identificazione di altrettante persone.

Scendendo nel dettaglio delle attività svolte, si segnalano i seguenti interventi:

– una pattuglia, durante l’esecuzione di un servizio preventivo all’interno del Parco Ducale, ha sottoposto a controllo di polizia un uomo che è stato successivamente identificato in un 26enne di nazionalità afghana. Lo stesso, senza una stabile dimora in Italia, secondo quanto accertato dagli operanti dalla consultazione alle banche dati, è risultato irregolare sul territorio nazionale in quanto completamente sprovvisto del permesso di soggiorno. Per tale motivo il 26enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per soggiorno illegale nel territorio dello Stato;

– in Viale Mentana, una pattuglia ha fermato un’auto condotta da un 33enne italiano residente in provincia. L’uomo è stato sorpreso alla guida con uno spinello acceso contenente hashish rifiutando di sottoporsi ai previsti accertamenti sanitari per determinare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti nell’organismo. Per questi motivi il 25enne è stato sia denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per il rifiuto dell’accertamento sullo stato di alterazione psico-fisica mentre era alla guida, nonché segnalato alla Prefettura di Parma per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. La patente di guida gli è stata immediatamente ritirata mentre l’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

– In Viale Piacenza, una pattuglia ha fermato e sottoposto a controllo il conducente di un’auto identificato in un 49enne italiano residente in provincia. In relazione alla sintomatologia manifestata dallo stesso durante gli accertamenti, che ha fatto insospettire i militari ipotizzando un recente abuso di bevande alcoliche, è stato sottoposto all’esame con l’alcool test in dotazione.

L’esito ha permesso di accertare la positività del 49enne con un tasso rilevato pari a 1,06 g/l. Per tale motivo il 49enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per guida in stato di ebrezza alcolica con contestuale ritiro della patente di guida;

– In Viale Europa, una pattuglia ha fermato e sottoposto a controllo il conducente di un’auto identificato in un 44enne straniero residente in provincia. I militari, durante l’ispezione del veicolo, hanno rinvenuto nascosto dietro ad un sedile, un coltello da macellaio la lama lunga 13 cm che è stato sottoposto a sequestro. L’uomo, che non ha saputo giustificare il porto del coltello in ragione delle circostanze di luogo e di tempo, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Nel corso delle attività, sono anche stati segnalati all’Autorità Amministrativa ulteriori 4 uomini di età compresa tra i 19 e i 54 anni, che durante i controlli sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti di tipo hashish e cocaina per uso personale non terapeutico. È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.