Parma, 50enne affittava un appartamento in nero a vari inquilini: denunciato

Affitti in nero, la stretta. Giro irregolare di stanze in un appartamento sito in una palazzina nel mirino. Scattano le sanzioni.

Prosegue l’impegno dei Carabinieri di Parma nel contrastare il fenomeno della locazione di stanze o appartamenti senza le prescritte autorizzazioni.

I Carabinieri di Parma Oltretorrente, nell’ambito dei controlli anagrafici finalizzati a stabilire l’effettiva residenza o domicilio di cittadini italiani e stranieri, incrociando i dati in possesso, individuavano alcune anomalie il cui approfondimento si rendeva necessario.

Le anomalie riguardavano un condominio, ubicato in città, dove era stata notata una frequenza di avvicendamenti di persone all’interno che ha destato l’interesse investigativo dei carabinieri.

Al fine di verificare quanto emerso i militari, procedevano al controllo di uno specifico appartamento sito nello stabile, nel quale era stata notata la presenza di un considerevole numero di “inquilini”.

Durante il controllo sono stati identificati diversi soggetti, tutti in regola con il permesso di soggiorno, che escussi riferivano di essere ospiti di un loro connazionale, da diverso tempo, ma di non avere alcun contratto di affitto.

Gli accertamenti di seguito condotti, evidenziavano la mancanza delle previste comunicazioni degli alloggiati e quelle presenti, erano state compilate indicando date non corrispondenti alla effettiva presenza delle persone all’interno dell’appartamento.

Al termine degli accertamenti, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, il 50enne straniero, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile del reato di false dichiarazioni all’autorità.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma