Parma: 6 persone sanzionate e allontanate dall’ex scalo merci ferroviario

Intervento dei Carabinieri all’ex scalo merci di Viale Fratti: sei persone identificate e allontanate dai militari. Scoperti giacigli di fortuna e ripristinate le condizioni di sicurezza, emessi 6 D.A.C.U.R. per contrastare degrado e insicurezza urbana.

Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Parma hanno messo in campo un dispositivo formato da personale in uniforme, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in genere con particolare attenzione al centro cittadino.

Le Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia, in sinergia con le pattuglie della Sezione Radiomobile, hanno profuso un notevole impegno, moltiplicando le unità operative sul territorio controllato.

Nel corso dei servizi, nel Comune di Parma, sono stati predisposti diversi posti di controllo e soste in prossimità delle arterie di maggior transito veicolare e nelle aree verdi, permettendo il controllo di decine di autovetture e l’identificazione di altrettante persone.

Scendendo nel dettaglio delle attività svolte, si segnalano i seguenti interventi:

Un’azione significativa si è concentrata sull’ex scalo merci ferroviario di Viale Fratti. Qui, un dispositivo rinforzato ha eseguito un controllo mirato per contrastare situazioni di insicurezza e degrado.

I militari hanno scoperto diversi giacigli di fortuna, ricavati con tende e cartoni. All’interno, hanno identificato sei persone che bivaccavano. La situazione ha evidenziato una criticità della sicurezza e del decoro urbano, di conseguenza, sono stati emessi 6 “divieti di accesso alle aree urbane” (così detti D.A.C.U.R.), con sanzioni amministrative e contestuale ordine di allontanamento.

Le 6 persone identificate, tra cui cinque stranieri e un italiano tra i 27 e i 54 anni, tutte gravate da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, sono state allontanate dall’ex scalo merci, ripristinando le condizioni di sicurezza;

una pattuglia è intervenuta in località Baganzolino, dove un veicolo era uscito dalla sede stradale in una curva. Il conducente identificato in un 21enne italiano residente in provincia aveva perso il controllo dell’auto impattando nella cunetta e causando danni ingenti al proprio mezzo. Durante il controllo, sul posto interveniva anche personale sanitario, che dopo le prime cure, trasportava il 21 presso il Pronto Soccorso di Parma.

In relazione alla sintomatologia manifestata dal 21enne durante il controllo, tenuto conto della dinamica insolita del sinistro, i Carabinieri hanno richiesto alla struttura sanitaria gli accertamenti previsti per accertare l’eventuale stato di ebrezza o tossicologico.

L’esito ha permesso di accertare la positività del 21enne per l’assunzione di sostanze stupefacenti, evidenziando un valore di “cocaina” pari a 457 ng/ml (a fronte del valore di soglia di 300 ng/ml). Per tale motivo il 21enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti con contestuale ritiro della patente di guida.

Nel corso delle attività, sono anche stati segnalati all’Autorità Amministrativa ulteriori 4 uomini di età compresa tra i 33 e i 43 anni, che durante i controlli sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti di tipo hashish e cocaina per uso personale non terapeutico.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.